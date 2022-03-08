Kimsenin şüphesi olmasın Dünyadan olumlu ayrışacağız

Çakar, “Bu sene de büyüyeceğiz. Herkesten pozitif ayrışacağız, bundan da kimsenin şüphesi olmayacak. Rusya hadisesinde ise burada ciddi bir para var. Bu para bir şekilde bir mecra arayacak ve Türkiye’nin bu anlamda en iyi istasyonlardan, limanlardan biri olacağını düşünüyoruz. İnşallah bu hadiseden de Türkiye pozitif ve olumlu sonuçlar alarak büyüyecek” dedi.

Katma değer vurgusu

Çakar, Gaziantepli üreticilerle ve ihracatçılarla yaptığı toplantıda Türkiye’nin 2021’i yüzde 11 büyümeyle kapattığını da hatırlattı. Çakar, şu ifadeleri kullandı: “Bütün Avrupa ve ABD dahil olmak üzere ülkelere bakıldığında net büyümeyi sağlayan ülkelerin başında Türkiye geliyor. Yeni ekonomi modelimizde de böyle büyüme söz konusu. Bir ekonominin temel paradigmasında bir kez yatırımı yapacaksınız. Bu yatırım öyle bir yatırım olacak ki teknolojisi, katma değeri yüksek olacak, piyasaya çıktığında rekabet edecek. Gelinen aşamada ürettiğiniz ürün kaliteli ve bütün dünya pazarına sunuyor olabilmeniz gerekiyor. 1 milyar dolar üzerinde ihracatını yaptığımız ürün kalemi 46’dır. 1 milyar üzerinde ihracat yaptığımız ülke sayısı ise 48’dir. Çok geniş bir ürün yelpazeli ve bu ürün yelpazecisini çok büyük 48 pazara satabiliyorsunuz. Burada Gaziantep’in de çok önemli rolü vardır.”

İhracat başarısı

Çakar, Gaziantep’in senede 10 milyar dolar tutarında ihracat ve 4.7 milyar dolar meblağında ithalat yaptığını belirtti. Şehrin ihracatının ithalatı karşılama oranı yüzde 140 olduğuna dikkati çeken Çakar, “Gaziantep’te gördüğümüz ticari ilerleme hepimize güç, ışık ve özgüven veriyor. Bu ilerleme ülkemizin geleceğine aydınlık veriyor. Bu anlamda ben Gaziantep’i tebrik ediyorum” dedi.