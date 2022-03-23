Kimsenin inemediği çukura inip araştırdılar

Şili- Peru bölgesinde bulunan ve daha önce hiçbir insanın inememesi nedeniyle çok ünlü olan Atacama Çukuru'na geçtiğimiz ocak ayında ilk keşif gerçekleştirildi.

Keşfin üzerinden 2 ay geçmesiyle birlikte bilim insanları ilk kez çukur hakkında konuştu.

Araştırmacılar, çukurda cevaptan daha çok soru bulduklarını ve kafalarının karışık olduğunu dile getirdi.

Ayrıca yeniden araştırma için acilen çukura dönülmesi gerektiği belirtildi.

Jeolojik yapılarla karşılaştılar

Independent Türkçe'de yer alan habere göre Şili'deki Concepción Üniversitesi'ne bağlı Milenyum Oşinografi Enstitüsü'nden araştırmacı Osvaldo Ulloa, derinlerde jeolojik yapılarla karşılaştırdıklarını söyledi.

Yeni bir türe rastlandı

Çukurda gördüklerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ulloa, Denizanasına benzeyen bir tür yarı saydam denizhıyarı gördüklerini söyledi.

Uzman, bu yaratığın muhtemelen daha önce bilinmeyen bir tür olduğunu vurguladı.

Ulloa, Atacama Çukuru'nda varlığından bile haberdar olunmayan filamentlere sahip, kimyasal ve inorganik bileşiklerle beslenen bakteri topluluklarına rastlandığını belirtti.

Ulloa, oraya geri dönülmesi ve araştırılması gerektiğini söyledi.