  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Teknoloji Kimsenin inemediği çukura inip araştırdılar
Teknoloji

Kimsenin inemediği çukura inip araştırdılar

Dünyada daha önce hiçbir insanın inemediği Şili'deki Atacama Çukuru'na inen bilim insanları, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-03-23 00:58:00 -
Kimsenin inemediği çukura inip araştırdılar

Şili- Peru bölgesinde bulunan ve daha önce hiçbir insanın inememesi nedeniyle çok ünlü olan Atacama Çukuru'na geçtiğimiz ocak ayında ilk keşif gerçekleştirildi.

Keşfin üzerinden 2 ay geçmesiyle birlikte bilim insanları ilk kez çukur hakkında konuştu.

Araştırmacılar, çukurda cevaptan daha çok soru bulduklarını ve kafalarının karışık olduğunu dile getirdi.

Ayrıca yeniden araştırma için acilen çukura dönülmesi gerektiği belirtildi.

Jeolojik yapılarla karşılaştılar

Independent Türkçe'de yer alan habere göre Şili'deki Concepción Üniversitesi'ne bağlı Milenyum Oşinografi Enstitüsü'nden araştırmacı Osvaldo Ulloa, derinlerde jeolojik yapılarla karşılaştırdıklarını söyledi.

Yeni bir türe rastlandı

Çukurda gördüklerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ulloa, Denizanasına benzeyen bir tür yarı saydam denizhıyarı gördüklerini söyledi.

Uzman, bu yaratığın muhtemelen daha önce bilinmeyen bir tür olduğunu vurguladı.

Ulloa, Atacama Çukuru'nda varlığından bile haberdar olunmayan filamentlere sahip, kimyasal ve inorganik bileşiklerle beslenen bakteri topluluklarına rastlandığını belirtti.

Ulloa, oraya geri dönülmesi ve araştırılması gerektiğini söyledi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay