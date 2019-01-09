Kimseden izin almayız

Yeni Akit Ankara

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Başkanı Donald Trump’ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ile görüştü. Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleşen görüşme 2 saat 10 dakika sürdü. Görüşmenin ardından ABD tarafından gelen açıklamada, “Kalın ve Bolton arasında Suriye’den çekilme konusunda verimli bir görüşme gerçekleştirdi” denildi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton başkanlığındaki ABD heyeti ile gerçekleştirilen görüşmeye ilişkin düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularını cevapladı. ABD heyetiyle Suriye’den çekilme sürecinin detaylarını görüştüklerini belirten İbrahim Kalın, “Çekilme sürecinin PYD/YPG dâhil olmak üzere terör örgütlerine ve başka unsurlara yeni fırsat alanı oluşturmasına izin vermemeliyiz” şeklinde konuştu.

“Türkiye üzerine düşeni yerine getiriyor”

Kalın, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, “Kürtler de dâhil olmak üzere Suriye’de hiçbir sivilin canı ve malının zarar görmemesi için Türkiye üzerine düşeni yerine getiriyor, getirecek” dedi. Suriye Kürtleri ve terör örgütlerinin birbiri ile karıştırılmaması gerektiğini söyleyen İbrahim Kalın, “Suriye Kürtleri ile PKK terör örgütü ve onun Suriye kolu olan YPG ve PYD’nin birbirine karıştırılması, adeta bunların aynı şeymiş gibi bir cümle içerisinde kullanılmasına Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere hepimiz tepkimizi verdik. Bugünkü görüşmede de bunların birbirinden net bir şekilde ayrılması gerektiğini ifade ettik” diye konuştu.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Suriye’den çekilme kararından duyulan memnuniyeti ifade eden İbrahim Kalın, “Sayın Trump’ın çekilme kararından memnuniyet duyuyoruz fakat bunun nasıl olacağı, geriye nasıl bir yapının bırakılacağı, özellikle dağıtılan ağır silahların ne olacağı, oradaki Amerikan askeri üslerinin ve lojistik merkezlerinin akıbeti gibi konuların da açıklığa kavuşturulması gerekiyor. Bu toplantıda bu bahisleri etraflı bir şekilde ele aldık. Çekilme sürecinin PYD/YPG dâhil olmak üzere terör örgütlerine ya da başka unsurlara yeni fırsat alanı oluşturmasına izin vermemeliyiz” şeklinde konuştu.

Çekilme sürecinin detaylarına ilişkin soruyu cevaplayan Kalın, “Asıl önemli olan buradan çekilirken geride neyin nasıl bırakılacağı, silahların toplanıp toplanmayacağı, oradaki Amerikan üslerinin akıbetinin ne olacağı ve ABD’nin artık kendileri için de ciddi bir maliyet haline gelen YPG ile angajmanlarını ne zaman ve ne şekilde sonlandıracağı meseleleridir. Fırat’ın doğusunun terör unsurlarından ve tehditlerinden bütünüyle temizlenmesi de elbette bu şarta bağlıdır” ifadelerini kullandı.

“Kimse türkiye’nin terör örgütünü meşrulaştırmasını beklemesin”

“Suriye’deki Kürtler de dâhil olmak üzere sivillerin can ve mal güvenliğinin sağlanması konusunda Türkiye, en büyük hassasiyeti gösteren ülkedir” diyen İbrahim Kalın, “Ama hiç kimse Türkiye’nin bir terör örgütüne güvence vermesini, onu şu veya bu gerekçeyle aklayıp meşrulaştırmasını beklemesin” dedi. Fırat’ın doğusuna düzenlenecek operasyona dair spekülasyonlara yönelik görüşü sorulan soruya Kalın, “Biz herkesle koordinasyon yaparız ama kimseden izin almayız” cevabını verdi. Bölgedeki ortak devriye faaliyetlerinin geleceğine değinen Kalın, “Artık ortak devriyenin ötesinde bir noktaya geldik. YPG’lilerin oradan tamamen çekilip, yerel unsurlara Münbiç’in devredilmesi gerek. Amerikalılar ile görüşmemizde bir tampon bölge, bir harita, sınır hattı konuları gündeme gelmedi” değerlendirmelerinde bulundu.