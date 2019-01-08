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"Kimse Türkiye'ye ders veremez"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'un açıklamalarına yönelik olarak 'Kimse Kürtler'e sahip çıkma konusunda Türkiye'ye ders veremez' dedi.

08 Ocak 2019 Salı 22:33
"Kimse Türkiye'ye ders veremez"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında ki Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantısının ardından önemli açıklamalarda bulundu.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'un açıklamalarına ilişkin sorulan bir soruyu cevaplayan Çelik, "Karşınızdaki kişilerin mevkilerine baktığımızda, hakim olduklarını düşündüğümüz dosyaları söz konusu ettiğimizde ortaya çıkan açıklamaları son derece yadırgadık. Bunlar bilmemekten kaynaklanan açıklamalar değil, kasıtlı açıklamalardır. Pompeo ve Bolton, PYD/YPG'nin Kürtleri temsil etmediğini, terör örgütü olduğunu apaçık bilmektedir. ABD'nin aklına müttefik deyince Türkiye'nin gelmesi gerekir. Ama bunlardan DEAŞ'a karşı müttefikimiz diye bahsetmeleri büyük bir kırılmadır.

"Kürtlere sahip çıkma konusunda kimse Türkiye'ye ders veremez"

Hiç kimse Kürt kardeşlerimize sahip çıkma konusunda Türkiye Cumhuriyeti'ne ders veremez. Kürtlerin tek dost devleti Türkiye Cumhuriyeti'dir. Türkiye Cumhuriyeti devletine, 'Kürtlere dokunmayın' diyen kim varsa kendileri aynaya baksınlar ve Kürtlere yaptığı zulmü hatırlasınlar. 'Kürtlere dokunmayın, sahip çıkın' diyerek esas meselesinin terör örgütleriyle bir takım siyasi projeler gerçekleştirmek olduğunu biliyoruz" ifadelerini kullandı.

"Bir gece ansızın o bölgeye gidebiliriz"

"Türkiye Cumhuriyeti devletinin güvenlik meseleleri zamana oynamaya süreci uzatmaya ya da pazarlığa tabi değildir" diyen Çelik,"Bir gece ansızın oraya gidebiliriz ve burada ülkemize karşı tehdit oluşturan unsurları temizleriz. Türkiye bunu yaparken müttefikleri ile koordinasyon içinde yapacaktır, müttefiklerini yanında görmek istemektedir. Türkiye'nin güvenliği meselesi, kavram oyunlarına, kelime oyunlarına, cümlelerin tersten veya düzden kurulmasına müsait bir mesele değildir. Bizim mahallede dosta dost, düşmana düşman, teröriste terörist derler. PYD/YPG/PKK, DEAŞ teröristtir ve bunlar için gereğinin yapılmasından başka bir çare yoktur. Müzakere sürecektir, diplomatik süreçler devam edecektir, ortak mekanizmalar bulmaya gayret edeceğiz. Müttefiklerimizin, müttefiklik ilişkisine saygı göstermesini, Türkiye Cumhuriyeti'nin dostluğunu herhangi bir kimseye tercih etmemelerini bekliyoruz" açıklamasını yaptı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 08 Ocak 2019 Salı 22:33
  1. John Bolton
  2. PYD/YPG/PKK
  3. DEAŞ
  4. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik
  5. ABD Başkanı Donald Trump

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