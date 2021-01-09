Kimse temsil ettiğimiz işçileri istismar edemez

Resul Ekrem Şahan Ankara

2021 yılının bu ilk günlerinde hem ülke genelinde, hem de yetkili oldukları belediyeler ve bazı iş yerlerinde, kamuoyunu olumsuz etkilemeye yönelik faaliyetleri izlediklerini aktaran Toruntay “Her geçen gün çalışma barışını hedef alan bu yapıları müşahede etmekteyiz. Sendikamızın yetkili olduğu, özellikle yerel yönetimlere bağlı işyerlerimizde, dışarıdan müdahalelerle çalışanları da tedirgin edecek faaliyetler ve beyanlar, sağlıklı yürüyen ilişkileri bozmaya matuftur. Kimse, bütün sermayesi emeği olan işçilerimizi istismar edemez” dedi.

Üyeleri tek başına bırakmadık!

Salgın yüzünden birçok işyerinin sağlık tedbirleri sebebiyle çalışma şartlarında değişiklikler yaptığı bu süreçte, sendika üyesi işçileri koruyabilmek adına sorunları çözüme kavuşturduklarını da aktaran Toruntay “Biz Büyük Bir Aileyiz sloganımıza hiçbir üyemizi yalnız bırakmadık, bırakmayacağız da” diye konuştu.