  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Kimse temsil ettiğimiz işçileri istismar edemez
Gündem

Kimse temsil ettiğimiz işçileri istismar edemez

2020 yılında yetkili olduğu tüm iş yerlerinde, salgının olumsuzluklarına rağmen, sözleşmelerden kaynaklanan haklarda hiçbir kayıp yaşamadıklarını söyleyen Öz Taşıma - İş Sendikası Genel Başkanı Mustafa Toruntay, kimsenin temsil ettikleri işçileri istismar edemeyeceğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-01-09 09:58:00 -
Kimse temsil ettiğimiz işçileri istismar edemez

 Resul Ekrem Şahan  Ankara 

2021 yılının bu ilk günlerinde hem ülke genelinde, hem de yetkili oldukları belediyeler ve bazı iş yerlerinde, kamuoyunu olumsuz etkilemeye yönelik faaliyetleri izlediklerini aktaran Toruntay “Her geçen gün çalışma barışını hedef alan bu yapıları müşahede etmekteyiz. Sendikamızın yetkili olduğu, özellikle yerel yönetimlere bağlı işyerlerimizde, dışarıdan müdahalelerle çalışanları da tedirgin edecek faaliyetler ve beyanlar, sağlıklı yürüyen ilişkileri bozmaya matuftur. Kimse, bütün sermayesi emeği olan işçilerimizi istismar edemez” dedi.

Üyeleri tek başına bırakmadık!

Salgın yüzünden birçok işyerinin sağlık tedbirleri sebebiyle çalışma şartlarında değişiklikler yaptığı bu süreçte, sendika üyesi işçileri koruyabilmek adına sorunları çözüme kavuşturduklarını da aktaran Toruntay “Biz Büyük Bir Aileyiz sloganımıza hiçbir üyemizi yalnız bırakmadık, bırakmayacağız da” diye konuştu.


Yeni Akit Gazetesi
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
ABD konvoyu havaya uçuruldu!
Dünya

ABD konvoyu havaya uçuruldu!

Irak'ın başkenti Bağdat'ın güneyinde ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyona bağlı bir konvoyun el yapımı patlayıcıyla hedef alındığı bild..
Cumhurbaşkanı Erdoğan 7 kişiyi görevden aldı!
Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan 7 kişiyi görevden aldı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de bazı bakanlık, kurum ve kuruluşlara ilişkin atama ve görevden alma kararları..
Marmaray'da görevlinin çocuklara insanlık dışı müdahalesi tepki topladı!
Yaşam

Marmaray'da görevlinin çocuklara insanlık dışı müdahalesi tepki topladı!

Üsküdar Marmaray İstasyonu'nda bir görevlinin 4 göçmen çocuğu saçından tutarak dışarı atmak istediği görüntüler tepkilere neden oldu. İnsanl..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay