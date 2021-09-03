Kimse Marksist birisinin, Erdoğan ile buluşmasını beklemiyordu zaten!

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T24 yazarı Murat Yetkin, bugünkü "30 Ağustos ve Atatürk" başlıklı köşe yazısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan üzerinden, onu destekleyen yüzde 50'nin üzerindeki vatandaşı ayrımcı ifadelerle toplumdan ayrıştıran Yetkin, ülkeyi iktidarın "kutuplaştırdığını" öne sürdü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 30 Ağustos mesajını hedef aldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 30 Ağustos zaferine ilişkin mesajını hedefine koyan T24 yazarı, "Tayyip Erdoğan bu 30 Ağustos’ta Mustafa Kemal’i minnetle anmayı ihmal etmiyor. Bu da ilginç çünkü Mustafa Kemal’in tarihten silinmesi ya da kötü bir şekilde hatırlanması için yapılan her şey onun baş temsilcisi olduğu genel politikanın parçaları." dedi.

Yetkin, "toplumu ayrıştıran" ifadelerine devam ederek, "Kendi durduğum yerden çatışan taraflara ve genel duruma baktığımda Atatürk’e karşı tavır alan cephenin herhangi bir rasyonel diyaloğa çok daha uzak olduğunu gözlemliyorum. Şu sırada siyasi iktidarı ellerinde tutuyor olmalarının da bundan önemlice bir payı var sanıyorum. 'İktidar' denen aracı kullanarak, bunca yıldır her türlü kötülüğü üzerine yüklemeye alıştıkları bir 'bela'dan kurtulabileceklerini düşünüyor olmalılar. Ve bu fırsatı elden kaçırmak istemiyorlar." ifadelerini kullandı.

Murat Belge: Atatürkçülere yakınım

"Ben 'Atatürkçü' değilim, Marksist’im." diyen Murat Yetkin, kimse kendisinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yakın olmasını beklemezken, şu ifadeleri kullandı:

"Böyle bir kavgada, doğal olarak 'Atatürkçü' dediğimiz kesime daha yakınım, çünkü benim Türkiye’nin 'Batılılaşma' kararıyla bir kavgam yok. Tayyip Erdoğan ve onun sözcüsü olduğu kesim Batı’dan nefret ediyor. Onların Atatürk’le kavgası bu kararı vermesi ve toplumu Batı’ya açmasına dayanıyor. Benim (ve muhtemelen belirli bir kesimin) eleştirisi ise bunun karşıtı: bu kararın sonuçlarının gereği gibi gerçekleştirilmemesi. Bunun başlıca iki nedeninden birisi var olan koşullarda öyle bir hamlenin yapılmasının güçlüğü ise, öteki ve asıl önemli nedeni de benimsenen milliyetçi ideolojinin o hamleleri zaten benimsememesi. Bu tavrın, Tayyip Erdoğan’ın ideolojik pozisyonlarını benimsemiş bir İslamcılık’la kesişebileceği hiçbir nokta yok."