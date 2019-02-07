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Kimse mağdur olmayacak

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, kentsel dönüşümde yeni dönemi 7 temel hedef üzerine inşa ettiklerini söyledi. Kentsel dönüşümde kimsenin mağdur olmayacağını belirten Bakan Kurum, “Artık hiçbir inşaat yarım kalmayacak” dedi.

07 Şubat 2019 Perşembe 12:24
Kimse mağdur olmayacak

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, “Kentsel Dönüşümde Yeni Dönem Tanıtım Toplantısı”nda Kentsel Dönüşüm Strateji Belgesi’ni açıkladı.

Bakanlık olarak kentsel dönüşümü paydaşlarla yürüttüklerini belirten Kurum, ağırlıklı olarak belediyeler ve özel sektör eliyle ilerlediğini vurguladı. Kurum, kentsel dönüşüm projeleri kapsamında kira yardımı, proje ve faiz desteği olarak bugüne kadar 9 milyar 407 milyon lira kaynak kullandıklarını belirtti.

Bakanlıktan 30 bin konut

Şu ana kadar 37 ilde 65 ziyarette bulundukları bilgisini veren Kurum, şöyle devam etti: “Yıllık en az 300 bin konut dönüştürme hedefi koyduk, bunun 30 bin konutunu yani yaklaşık yüzde 10’unu Bakanlığımız eliyle yürüteceğiz. Sahadaki uygulamaları, vatandaşla olan görüşmeleri, vatandaşın rızası çerçevesinde projeleri hep birlikte yürüteceğiz. Yıllık 300 bin konut dönüştürme hedefinde, dönüştürülmesi gereken 6,7 milyon konutu da 20 yıl içerisinde dönüştürmüş olacağız.

Belediyelere çağrı

Bakanlık olarak kentsel dönüşümü paydaşlarla yürüttüklerini belirten Kurum, ”Emlak Bankasının da bu sürece dahil olmasıyla kentsel dönüşümde hem özel sektörümüze hem belediyelerimize gerekli finans desteğini sağlayacağız. Kentsel dönüşümde 53 ilde 238 riskli alanda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Dönüşüm kapsamına aldığımız bağımsız birim sayımız 664 bin. Ülke genelinde 597 bin konutumuzu da yeniliyoruz” diye konuştu. Bakan Kurum, “Ülkemizde artık hiçbir inşaat yarım kalmayacak, vatandaşlarımız en kısa sürede sıcak yuvalarına ve iş yerlerine kavuşacak. Bu anlamda teminat sistemi devreye geçti” dedi.

Bakan Kurum, her kente özgü, kentsel dönüşüm anayasasını getirdiklerine değinerek, “Bundan böyle her belediyemiz kendi ilçesine veya iline dair Kentsel Dönüşüm Strateji Belgesi hazırlayacak ve bakanlığımızın onayına sunacak” ifadesini kullandı.

7 temel hedef

Kentsel dönüşümde yeni dönemi 7 temel hedef üzerine inşa ettiklerini belirten Bakan Kurum, hedefleri şu şekilde sıraladı: “Birincisi, afet risklerinin etkin bir şekilde bertaraf edilmesi, vatandaşların can ve mal güvenliğinin kesin olarak sağlanması. İkincisi, yapıları dönüştürmenin yanında çevresel, tarihi ve kültürel değerlerimizin korunması ve yaşatılması. Üçüncüsü, ülke çapında sürdürülebilir kentsel dönüşümün belirlenmesi. Dördüncüsü, yerinde dönüşümün, yatay mimarinin ve mahalle kültürünün esas alınması. Beşincisi, sosyal ve teknik altyapı yetersizliklerinin giderilmesi, altıncısı, engelli dostu şehirlerin hayata geçirilmesi, yedincisi, yapılaşma sonrası oluşacak değer artışının adil ve dengeli olarak paylaştırılmasıdır.

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Haber Tarihi: 07 Şubat 2019 Perşembe 12:24
  1. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum
  2. Kentsel Dönüşümde Yeni Dönem Tanıtım Toplantısı
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