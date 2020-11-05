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Yerel Kimse inanamadı... Muş'ta ortaya çıktı! Önce göründü sonra kayboldu
Yerel

Kimse inanamadı... Muş'ta ortaya çıktı! Önce göründü sonra kayboldu

Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) tarafından nesli tükenmek üzere olan hayvanlar listesinde yer alan su samuru, Muş'taki Alparslan-2 barajında görüldü. Şaşkına dönen piknikçi vatandaşların cep telefonuyla görüntüledikleri su samuru, bir süre sonra kayıplara karıştı.

Yeniakit Publisher
2020-11-05 09:35:00 - 2020-11-05 09:36:40
Kimse inanamadı... Muş'ta ortaya çıktı! Önce göründü sonra kayboldu

Murat Nehri üzerinde yaptırılan yıllık 831,99 GWh enerji üretip, 78 bin 210 hektar araziyi suya kavuşturacak olan Alparslan-2 Baraj Gölü, çeşitli su canlılarına da ev sahipliği yapıyor. 2,1 milyar metreküp su depolanacak olan baraj gölünde vatandaşlar ilk defa su samuru gördü. Baraj gölü kıyısındaki Özenç köyünde pikniğe giden arkadaş grubunun dikkatini sudan çıkan bir canlı çekti. Cep telefonlarıyla suya yaklaşarak, görüntü alan vatandaşlar, canlının su samuru olduğunu belirledi. Bir süre suda yüzen su samuru daha sonra göle dalarak, gözden kayboldu.

Türkiye'de çok az sayıda var

Varto'da ilk kez su samuru gördüğünü söyleyen Alper Akkaya (45), "Özenç köyü mevkisinde bulunan baraj gölü kenarında pikniğe gittik. Ancak bir ara suyun içinden bir canlının çıktığını gördüm. Yaklaşıp, çekim yaptığımda bir su samurunun olduğunu gördüm. Ben şimdiye kadar Varto ilçesinde su samuru görmemiştim. Türkiye'de çok az sayıda var oldukları bilinen ve belli bölgelerde yaşadıkları tahmin edilen su samurları, şimdiye kadar pek görüntülenemiyordu" dedi.

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