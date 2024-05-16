Kimse fark etmemişti: Tunceli'de ilk kez görüntülendi!

Tunceli İl Kültür Müdürlüğünün envanterinde bulanan kaya mezarlarının zirve kısımlarına uluşmak mümkün olmazken, bu kısımlar dron marifetiyle havadan ilk kez görüntülendi.

Birçok tarihi medeniyete ev sahipliği yapmış olan Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde, devasa büyüklükteki kayaların üzerinde yer alan kaya mezarları, ilk defa dron ile görüntülendi.

Çok sayıda tarihi yapıyı içerisinde barındıran Çemişgezek ilçesi Kale Mahallesi'nde bulunan, yöre halkı tarafından ‘Nergiz Kayaları' ismi verilen kayaların üzerindeki tarihi oyuklar, bölgeye gelenler başta olmak üzere herkesin dikkatini çekiyor. Tağar Çayı vadisinin yamacında, Urartu mağaralarının karşısında yer alan Çemişgezek Kale Mahallesi, tarihi bir kampüs şeklinde dokusunu koruyarak yıllara adeta meydan okuyor.

Çemişgezek ilçe merkezi Kale Mahallesi'nde, kayalar üzerindeki kaya mezarları ile birlikte, 1200 tarihli olduğu tahmin edilen Süleymaniye Cami, tarihi kale çeşmesi, sokaktan sokağa geçişi sağlayan örtmeli ve cumbalı evlerde bulunuyor.

Tunceli İl Kültür Müdürlüğünün envanterinde de bulunduğu öğrenilen bu kayaların zirve kısımlarına uluşmak mümkün olmazken, bu kısımlar dron marifetiyle havadan ilk kez görüntülendi.Bu tarihi yapıdan ilçe halkından bile birçok kişinin haberdar olmadığını kaydeden yöre sakini İbrahim Köse, "Şu anda ilçemizin kale mahallesinde bulunmaktayız. Arkamda görmüş olduğunuz, yöre halkı tarafından da ‘Nergis Kayaları' olarak adlandırılan üzerinde elle yapılmış olduğu aşikar bir şekilde belli olan oyuklar bulunmaktadır. Daha önce de büyüklerimizden duyduğumuz kadarıyla ve Tunceli İl Kültür Müdürlüğü tarafından da kaya mezarı olarak envanterlendiğini biliyoruz. Görüntü açısından çok güzel, konum açısından Tağar Vadisine bakmakta. İlçemizde yine tarihi İn delikleri gibi birçok kültürel taşınmaz varlığın olduğu gibi Nergis Kayalıkları da bizim için bir kültürel mirastır. Burayı muhtemelen halkımızdan da gelip gören, bilen bu oyukların farkında olmayan insanlar da vardır. Ama buranın tanınmasını ve ilçemize turist kazandırmasını isteriz'' dedi.Çemişgezek ilçesinin tarihi ve kültürel açıdan zenginliğini anlatan Uğur Aksakal ise "Çemişgezek ilçemiz tarihi ve kültürel olarak çok güzel ve zengin bir ilçe. İlçemizde birçok tarihi yapının bulunmasıyla birlikte Kale Mahalle'mizde bulunan kaya mezarlarının esrarengiz duruşu ilgimizi çekiyor. Kayaların zirve kısımları, ulaşılamayan kısımları henüz çoğu halkımız tarafından görülmemiştir. Ancak dron tarafından görüntülenebilir. Bu tarihi güzellikleri herkesin gelip görmesini istiyoruz" diye konuştu.

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