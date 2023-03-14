Kimse bunu fark etmemişti! Talimat Akşener'den mi geldi? Neden hiç bir İYİ Partili milletvekili Kılıçdaroğlu'nu tebrik etmedi

Altılı masada İYİ Parti Lideri Meral Akşener'in kumar ve noter masası diyerek masadan kalkması, sonrasında ise kendisine ölümle sıtma arasında tercihe zorlama olduğunu iddia ettiği masaya geri dönmesi İYİ Parti'de taşları yerinden oynattı.

İYİ Parti kulislerinden alınan bilgilere göre Akşener'in yaptığı bu tutarsız davranışların ardından, parti içinde huzursuzluklar oluşmaya başladı. İYİ Parti'de önümüzdeki günlerde bazı vekillerin, bu tutarsızlıklara ve yapılan haksızlıklara karşı harekete geçeceği iddia edilirken dikkat çeken bir detay ortaya çıktı.

(Aslında her şey o gece ki Meral Akşener'in o üzgün yüzünde belliydi)

HİÇBİR VEKİL KILIÇDAROĞLU'NUN ADINI ANMADI

Bilindiği üzere altılı masa 6 mart tarihinde Saadet Partisi'nin ev sahipliğinde yaptığı toplantının ardından cumhurbaşkanı adayını açıkladı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun altılı masanın adayı olarak ilan edilmesi sonrası 6 Mart tarihinde İYİ Partili milletvekilleri Twitter hesaplarından tek bir elden çıkarcasına paylaşım yaptı.

Ancak İYİ Partili isimlerin yaptığı teşekkür paylaşımında cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ne fotoğrafına ne de ismine yer verilmedi.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Koray Aydın, Musavat Dervişoğlu, Erhan Usta ve Durmuş Yılmaz gibi isimler başta olmak üzere paylaşım yapan vekillerin tamamı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adını zikretmeyerek "Millet için milletin sesi oldunuz. Teşekkürler Akşener" notuyla İYİ Parti Lideri Akşener, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın fotoğrafını paylaştı. Bazı vekiller ise bu paylaşımın yanı sıra bir paylaşım daha yaparak "Milletimizi iradesiyle tarih yazacağız" notunu düştü.

3 VEKİL SESSİZ KALDI

Partide bulunan 37 vekilden 34'ü bu paylaşımlara imza atarken 3 milletvekilinin suskunluğu ise dikkat çekti. İYİ Parti'de İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu ve Tekirdağ Milletvekili Enez Kaplan, tüm vekillerin paylaştığı Akşener görselini dahi paylaşmadı. İstanbul Milletvekili Ahad Andican ise tüm vekillerinden 1 gün sonra 7 Mart tarihinde, diğer vekillerin aksine fotoğraf kullanmadan bir paylaşım yaparak şu ifadeleri kullandı;

5’li Masa + Kılıçdaroğlu ile 6’lı Masa + @kilicdarogluk + @ekrem_imamoglu + @mansuryavas06 arasındaki toplumsal destek ve seçim garantisi farkını görmemek için ya fanatik ya da siyaset körü olmak lazım. O fark, milletini önceleyen bir siyasetçidir. Teşekkürler @meral_aksener