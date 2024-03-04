Kimse bunu düşünmemişti: Tüketici örgütlerinden ramazan alışverişi uyarısı!

Ramazan ayına sayılı günler kala milyonlarca vatandaş iftar ve sahur için gıda alışverişine başladı. Satın alınacak ramazan kolilerinde, ürünlerin fiyatlarını ve son kullanma tarihlerini kontrol etmeleri noktasında uyarıda bulunan tüketici örgütleri, vatandaşların mağdur olmaması için bir kaç konuda çağrıda bulundu. İşte detaylar...

Türkiye'de çoşkuyla karşılanan ramazan ayı sebebiyle vatandaşlar dolaplarını doldurmaya başladı. Pek çok market ve e- ticaret adreslerinde ramazan paketlerini çeşitli kampanyalarla satmaya başlarken, ürün fiyatları da paket içeriğine göre değişiklik göstermekte.

Ramazan kolilerinde, makarna, bakliyat, salça, sıvı yağ, çay ve şeker gibi temel gıdalar yer alıyor. Kimi paketlerde ise sucuk, kaşar, kavurma ve zeytin gibi fiyatları yüksek ürünlerde bulunuyor buna göre fiyatları bir tık daha fazla oluyor.

Şirket sahipleri çalışanlarına, hayır kurumları da ihtiyaç sahiplerine dağıtmak için de ramazan kolilerini tercih etmekte.

FİYAT KARŞILAŞTIRILMASI YAPILMALI

TÜDER Genel Başkanı Levent Küçük, "Yaklaşan ramazan nedeniyle bazı işletmeler ürün fiyatlarını yükseltebiliyor. Böyle dönemlerde bazı satıcılar artan talebi fırsata çevirmek istiyor. Bu nedenler özellikle ihtiyacımız kadar alışveriş yapmamız önemli. İhtiyacımızdan fazla alışveriş yaparak yoğun talep oluşturmak işletmeler tarafından suistimal edilebiliyor." ifadelerini kullandı.

Küçük, alışverişe çıkmadan vatandaşların mutlaka ihtiyaç listesi hazırlamaları konusunda öneride bulunurken, bu liste sayesinde ihtiyaca yönelik uygun alışveriş yapılabileceğini aktardı.

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İFTAR YEMEĞİ İÇİN GİDİLEN RESTORANDA FİYAT TARİFESİ

Son dönemlerde marketlerdeki etiket fiyatı ike kasa fiyatı arasında farklılıklar olabileceğine dikkat çeken Küçük, "Satın alınan ürünün etiket fiyatıyla kasa fiyatı arasında bir fark olduğunda hangi fiyat daha düşükse tüketici onun uygulanmasını isteme hakkına sahip.

''KASADAN GEÇEN FİYATLARI KONTROL EDİN''

Bu konuda gerek ilgili kanun ve yönetmeliklerde tüketiciler lehine gerekli düzenlemeler yapılmıştır. Mutlaka etiketlerdeki fiyatlarla kasadan geçen fiyatları kontrol edip eğer etiket fiyatı ile kasa fiyatı arasında bir fark varsa işletmeye itiraz edip hangisi düşükse fiyat onun uygulanmasını istemeliyiz."

2024 düzenlemlerin başında gelen restoran ve lokantaların kapı girişlerinde ve masa üzerlerinde fiyat listelerini bulundurmak zorunluluğunun olduğunu hatırlatan Küçük, iftar için gidilen yerlerde söz konusu düzenlemenin uygulanıp uygulanmadığına da dikkat edilmesi gerektiğini bildirdi.

RAMAZAN KOLİLERİNDE TUZAK

Vatandaşların aldıkları ramazan kolilerinde mutlaka ürünlerin son kullanma tarihlerinin kontrol edilmesini gerektiğini vurgulayan küçük,"Son kullanma tarihine az bir süre kalmış ürünleri ramazan kolilerine koyabiliyorlar. Ramazan kolisini aldığınızda son kullanma tarihi geçmiş ürünleri fark etmeyebiliyorsunuz.

AYIPLI MAL

Bu durum ayıplı mal kapsamına giriyor. Eğer ürünün son kullanma tarihi geçmişse veya son kullanma tarihine çok az bir süre kalan ürünler koliye koyulmuşsa yine işletmeye maddi zararımızın giderilmesi için başvurabiliriz. Satın aldığımız tarihi elimizdeki fişle ispatlayabiliriz. Eğer işletmeler bunu kabul etmezlerse yine tüketici hakem heyetlerine başvurabiliriz." dedi.

FİYAT ETİKETİ UYARISI

TÜKODER Genel Başkanı Aziz Koçal, ramazan kolisi alacak vatandaşların koli içine konulan ürünleri bizzat başında durarak kontrol etmesinin önem taşıdığını belirtti. Koçal, "Kolilere, son tüketim tarihi geçmiş ve merdiven altı ürün olmamasına dikkat edilmeli. 'Hayır' yapalım derken vatandaşın sağlığını tehlikeye atmayalım."dedi.

ALIŞVERİŞLERİNİZİ PLANLI YAPINIZ

Planlı alışverişin ekomonik önemine dikkat çeken Koçal, "Alışverişlerinizi planlı, bilinçli ve bilgili yapmanız, bütçeniz ve sağlığınız için önem taşımaktadır.

Perakende olarak satılan ürünlerin ambalaj veya kaplarının üzerlerine kolaylıkla görülebilir ve okunabilir şekilde vatandaşların ödeyeceği tüm vergiler dahil satış fiyatı ve birim fiyatını gösteren, üretim yeri ve ayırıcı özelliklerini içeren etiket konulması mecburidir.

TARİFE VE FİYAT ÜZERİNDEN GÖSTERİLMESİ ZORUNLUDUR

Etiket konulmaması halinde ise aynı bilgileri kapsayan listelerin kolaylıkla görülebilir ve okunabilir şekilde uygun yere asılması mecburidir.

Tarife ve fiyat listesinde gösterilen fiyatların dışında servis ücreti veya herhangi bir isim altında başka bir ücret alınması halinde, bunun tarife ve fiyat listesinde gösterilmesi zorunludur." ifadelerini kullandı