Kimse bunu beklemiyordu... MHK'dan Ali Palabıyık kararı!

Süper Lig’in 23. haftasında oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler açıklandı. Dün gece oynanan Adana Demirspor-Fenerbahçe maçının en önemli detaylarından olan Ali Palabıyık'a bu hafta görev verilmemesi dikkatlerden kaçmadı. MHK'nın resmi açıklamasının ardından sarı-lacivertli taraftarlar bir hayli sevindi.

Süper Lig’de 23. hafta heyecanı yarın, 5 Şubat Pazar ve 6 Şubat Pazartesi günü oynanacak karşılaşmalarla yaşanacak. Bu mücadelelerde görev alacak hakemler de Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) resmi internet sitesinden yapılan açıklamayla duyuruldu. Fenerbahçe’nin, Konyaspor’u ağırlayacağı mücadelede ise Atilla Karaoğlan düdük çalacak.

Adana Demirspor-Fenerbahçe maçında verdiği tartışmalı kararlarla gündeme gelen Ali Palabıyık'a maç verilmemesi dikkatlerden kaçmadı.

MHK'nın bu kararının ardından Fenerbahçeli taraftarlar büyük sevinç yaşadı. Ali Palabıyık'a sezonun geri kalan maçlarında da görev verilmesini istemeyen sarı-lacivertliler, federasyona baskı yapıyor.

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki'den Adana Demirspor maçı sonrası flaş açıklamalar kullanmıştı. Ali Palabıyık için konuşan Baki, "Bir daha bu Ali Palabıyık'ı Fenerbahçe maçını bırakın, hiçbir Türk takımının maçında görmek istemiyoruz." demişti.