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Sosyal Medya Kimse bu kadarını düşünememişti! Sosyal medyayı sallayan görüntünün aslı ortaya çıktı
Sosyal Medya

Kimse bu kadarını düşünememişti! Sosyal medyayı sallayan görüntünün aslı ortaya çıktı

Yeniakit Publisher
2023-06-16 10:58:00 -

Yozgat’ın Boğazlıyan ilçesinde bir ağaçta görülen anakonda büyüklüğünde görülen yılan, sosyal medyayı salladı.

Yozgat’ın Boğazlıyan ilçesinde sosyal medyada paylaşılan ve anakonda büyüklüğünde görülen yılan, mahalle sakinlerinin dehşete kapılmasına yol açtı.

Mahalle sakinleri tarafından bir ağaç üzerinde fark edilen yılan, görevlilere bildirildi. İhbar üzerine adrese gelen itfaiye ekipleri, yılanı kontrollü bir şekilde yakaladı. İtfaiye ekiplerinin çalışmalarını yakından izleyenler herhangi bir tepki vermezken, sosyal medya üzerindeki görüntüye bakanlar bir anda evlerini terk etti. Gerçek, itfaiyenin yılanı yakalaması ile ortaya çıktı. Sosyal medyada anakonda büyüklüğünde gösterilen yılanın gerçekte küçük bir yılan olduğu, görüntünün ise mercekle büyütülerek çekildiğinin anlaşılması üzerine mahalle sakinleri derin bir nefes aldı. Gerçeğin geç de olsa anlaşılması gülümsemelere neden oldu.

İtfaiye ekiplerince yakalanan yılan, doğal yaşam alanına bırakıldı.

Ekipler, son zamanlarda yağışların sıklığından dolayı ortaya çıkan yılanlar konusunda uyarılarda bulundu.

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