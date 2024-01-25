Kimse bu kadarını beklemiyordu! Toplumsal dinamikleri dönüştüren yapay zeka geliyor

Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF) bu yılki zirvesi 15-19 ocak tarihleri arasında İsviçre’nin Davos kentinde düzenlendi. "Güvenin Yeniden İnşası" ana temasıyla düzenlenen zirvede 300'ü aşkın oturum gerçekleştirildi. Zirvede "yapay zeka ile hızlı dönüşüm ortamında güvenin yeniden inşası" masaya yatırıldı.

YAPAY ZEKA, DÜNYAYI DAHA DERİNDEN VE HIZLI BİR ŞEKİLDE ETKİLEYECEK

Türkiye’nin ilk veri ve analitik teknolojilerine ilişkin danışmanlık hizmetleri sunan şirketlerinden Ereteam’in CTO’su Abdulkadir Kesimli, “Yapay zeka, tüm süreçleri ile birlikte ilerliyor. Yapay zekayı sadece teknolojik anlamda ele almamak gerekiyor. Yapay zeka, toplumları etkilemeye ve dönüştürmeye deva ediyor. Yapay zeka, toplumları ‘iş güçleri’ anlamında etkiliyor. Servet dağılımı olarak etkiliyor. Yapay zeka, toplumsal dinamikleri kökünden etkiliyor” dedi. Yapay zekanın ve üretken yapay zekanın bir yıkıcı teknoloji tarafı olduğunun da özenle altını çizen Kesimli, “Yıkıcı teknoloji tarafında yapay zeka, mevcutta yürütülen iş modellerini değiştiriyor ya da yok ediyor. Yerine farklı bir iş modeli getirebiliyor. Birçok kimse bunu sanayi devrimi ya da elektriğin icadı ile özdeşleştiriyor. Fakat bu, yapay zekanın otomasyon ve bilgi teknolojilerinin bütün görevlerini etkilemenin yanı sıra daha çok yüksek vasıflı işçileri etkiliyor. Daha çok beyaz yaka dediğimiz çalışanların rollerini etkiliyor. Bu durum, mavi yakayı etkilemeyecek anlamına gelmez” yorumunda bulundu. Yapay zeka ile büyük bir dönüşüme şahitlik edeceğimizi ifade eden Ereteam CTO’SU Kesimli, Yapay zekanın ilerleyen süreçlerde daha derinden ve hızlı bir şekilde dünyayı etkileyeceğini vurguladı.



YAZILIM, TEKNOLOJİK ALTYAPI VE DONANIMLI İNSAN KAYNAĞI

Davos’ta düzenlenen forumlarda, "Yapay zekayı herkesin yararına olacak şekilde nasıl kullanabiliriz? Farklı düzenleyici ortam inovasyonu toplumsal risklerle nasıl dengeliyor? Yapay zeka, 5/6G, kuantum hesaplama ve biyoteknoloji dahil olmak üzere diğer dönüştürücü teknolojilerle nasıl arayüz oluşturacak?" sorularına cevaplar arandığının özenle altını çizen Kesimli şu bilgileri verdi: “Yapay zekanın gelişimi için bazı ön şartlar var. Bunların başında mevcuttaki teknolojinin altyapısı geliyor. Mevcutta teknoloji altyapısı olmadan böyle bir teknoloji gelişimi sergilemek mümkün değil. Bunu kullanabilecek insan gücü gerekiyor. Bu insan gücüne bağlı olarak da iş gücü piyasaları politikalarının düzenlenmesi gerekiyor. İnovasyon ve entegrasyonun daha da teşvik edilmesi gerekiyor. Devletlerarası yürürlüğe konulması gereken regülasyonlar ve etik değerler gibi konular var. Bunu da gelişmekte olan ülkeler, gelişmiş ülkeler ve düşük gelirli ülkeler olarak farklı farklı değerlendirmek gerekiyor. Yapay zekanın etkileri gelişmiş ekonomilerde daha fazla görülüyor. Gelişmekte olan ülkelerde de ilerleyen zamanlarda bu etkileri yakın zamanda göreceğiz. Bu 5 sene içerisinde bunu net olarak göreceğiz. Yapay zeka, tüm ekonomileri ve ülkeleri etkiliyor olacak. Yapay zeka için ekstra politikalar üretilecek.”

YAPAY ZEKA KAPIMIZI ÇALDI, HAZIR MIYIZ? KOBİ’LERDE SON DURUM NE?

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Teknolojinin geçmiş dönemlere göre çok hızlı büyüdüğünü ve ilerlediğini kaydeden Kesimli, büyük şirketlerin bu teknolojiyi daha yoğun kullandığını söyledi. Bu durumun büyük şirketlerin rekabette tutunmasını sağladığını kaydeden Ereteam CTO’su Kesimli, “Büyük şirketlerden çıkıp KOBİ’lere baktığımızda bu teknolojinin uygulanmasının KOBİ’lerde daha kısıtlı olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bu da bize bireylerde olduğu gibi kurumlarda da bu teknolojiyi daha az kullananların geride kalacağını gösteriyor. Birey ya da kurum olarak bizim teknolojik gelişmeleri yakından takip edip kendi lehimize dönüştürmemiz ve itici güç haline getirmemiz gerekiyor” dedi.

BÜYÜK YAPILARDAN ZİYADE KOBİ’LER DAHA HIZLI DÖNÜŞEBİLİR

“Büyük yapıların dönüşmesi daha zor. KOBİ’ler daha hızlı dönüşebilir. KOBİ’lerin dönüşmesi daha kolay ve daha az maliyetle olabilir. Burada belirleyici olan vizyondur. İşini doğru bilen teknolojiye uyumlu KOBİ’ler, kişiler ya da kurumlar kendi işlerini buraya dönüştürebilme şansına sahipler” diyen Kesimli son olarak şu bilgileri verdi: “Yazılım alanında en temel yapılması gereken konu; bilişim alanında eğitimli, kalifiye ve bu işten anlayan eleman sayısının artırılmasıdır. Eğer doğru insan kaynağınız yoksa doğru büyümeyi yakalayamazsınız. Yeni gelen nesli de göz önünde bulundurarak onların da iş yaşamına adaptasyonu belirlemeliyiz. Bunun yanı sıra teknoloji ve dijital altyapının iyileştirilmesi gerekiyor. Bunlar için özel alanlar, platformlar oluşturulması ve stratejik planlarla desteklenmesi gerekiyor. Teknolojideki yazılım tarafında reel sektör ve KOBİ’ler bunları yapabilirse bu açığı kapatmış olurlar. Yapay zeka, aslında kapıyı çalmış durumda. Hazırlıklı olmak ve buna göre şekil almak gerekiyor. Şirketlerin, KOBİ’lerin, kişilerin ve kuruluşların Davos’ta konuşulan yapay zekaya altyapı, insan kaynağı olarak hazır olması ve bu dönüşümü rahat bir şekilde gerçekleştirmeleri gerekiyor.”