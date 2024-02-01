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Kadın - Aile Kimse bilmiyor, zehirmiş! Resmen açıklandı: Alüminyum folyonun mat tarafına elinizi bile sürmeyin! Üründen kopuş
Kadın - Aile

Kimse bilmiyor, zehirmiş! Resmen açıklandı: Alüminyum folyonun mat tarafına elinizi bile sürmeyin! Üründen kopuş

Yeniakit Publisher
2024-02-01 22:35:00 - 2024-02-01 22:56:20
Kimse bilmiyor, zehirmiş! Resmen açıklandı: Alüminyum folyonun mat tarafına elinizi bile sürmeyin! Üründen kopuş

Özellikle yiyeceklerimizi saklamak için kullandığımız alüminyum folyoların mat tarafı zararlı olabilir. İstemsizce yaptığınız hareket kötü sonuçlar doğurabilir. İşte faydalı olan bu ürünün..

Günlük hayatı kolaylaştıran ürünlerden biri alüminyum folyodur. Isıyı iyi iletme özelliği sayesinde yemeklerin hızlı pişmesini ve sıcaklığını korumasını sağlar.

Gıdaları dış etkenlere karşı koruyan ve tazelik süresini koruyan bu ürünler oldukça kullanışlıdır. Yiyecekleri paketleme, marine etme ve fırın kullanımı gibi birçok farklı alternatifte kullanılır.
Kolayca şekil alan alüminyum folyo, pratik bir mutfak aracı olarak biliniyor. Ancak mat tarafını kullanmak sanıldığı kadar işlevli olmayabilir. Bu durum sağlık açısından risk oluşturabilir. İşte mat tarafının oluşturduğu zarar.

Folyonun mat tarafındaki alüminyum oksit tabakası yiyeceklerle temas etmediği sürece sağlığa zarar vermeyebilir. Ancak çoğu kişi yemekleri sararken parlak ve mat olarak ayırarak kullanmıyor.

Ancak alüminyum oksidin birikmesi ve yemeklerle temas etmesi, çeşitli risklere neden olabilir. Bu birikim, zamanla alüminyum metalinin yiyeceklere geçmesine neden olur. Uzun süreli bekletildiğinde ise vücuda birikmeye başlayabilir.

Aşırı miktarda alüminyum birikmesi, sinir sistemi üzerinde rahatsızlıklara yol açabilir. Alüminyum oksit, asidik yiyeceklerle birleştiğinde çözünmeye başlayabilir. Özellikle limon, domate ve sirke gibi içerikler folyonun mat tarafıyla temas ettiğinde oluşur.
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Aşırı miktarda alüminyum birikmesi, sinir sistemi üzerinde rahatsızlıklara yol açabilir. Alüminyum oksit, asidik yiyeceklerle birleştiğinde çözünmeye başlayabilir. Özellikle limon, domate ve sirke gibi içerikler folyonun mat tarafıyla temas ettiğinde oluşur.

Alüminyum folyonun mat tarafını kullanmak yerine diğer tarafını kullanmaya çalışın. İçerisinde beklettiğiniz gıdaların asidik özelliklerini göz önünde bulundurmak faydalı olacaktır. Bu zehirlenme çeşidi günlük yaşamda nadir görülse de dikkate alınmadığında zarar verebilir.

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