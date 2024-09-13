Kimse bilmiyor! Her sabah kahvaltı sofrasında ama... Metabolizmayı anında hızlandırıp hipertansiyona son veriyor!

Domates, her yemeğe kattığımız, kahvaltı sofralarımızın baş köşesine koyduğumuz besinlerin başında geliyor. Çok sevilen ve sık tüketilen bir besin olsa da kimse onu doğru şekilde tüketmeyi bilmiyor. Çoğu kez kıymeti dahi bilinmeyen, sofraya geldiği gibi geri giden o besin aslında tansiyon hastalığının doğal ilacı, metabolizmanın kurtarıcısı. İşte domatesten maksimum verim almanızı sağlayacak tüketim şekli ve vücudunuza faydaları!

METABOLİZMA HIZLANDIRIP KİLO VERDİREN MUCİZE

Domates suyu, düşük kalorili bir içecek ve doyurucu lif içeriği sayesinde tokluk hissini artırıcı yapısı ile biliniyor. Bu da kilo kontrolüne yardımcı olarak kilo vermeye çalışanlar için uygun bir içecek tercihi oluşturuyor.

Vitamin ve mineral bakımından zengin içeriği ile de dikkat çekmekte olan domates suyu, doğru şekilde tüketildiğinde genel sağlığı son derece önemli şekillerde destekliyor. Hem kilo vermeyi sağlayan hem de vücuda çeşitli faydalarda bulunan domates suyunun dengeli tüketimi için herhangi bir alerjen etkiye sahip olmamak da önem taşıyor.

HİPERTANSİYONU BİTİRİYOR

Domates suyu, potasyum açısından zengin içeriği ile dikkat çekiyor. Potasyum, kan basıncını düzenleyen bir mineral oluşu sayesinde vücuttaki sodyum miktarını dengeleyerek kan damarlarının genişlemesine ve kan basıncının düşmesine yardımcı oluyor. Bu da yüksek tansiyonu kontrol altına almayı sağlayan en önemli etken olarak karşımıza çıkıyor.

Domates suyunun içerisinde yer alan nitrik oksit artırıcı etkiler de kan damarlarının genişlemesini, akışın hızlanmasını ve basıncın düşmesini sağlayabiliyor. Domates suyu, C vitamini, B vitaminleri ve lif gibi diğer besin maddelerini de içeriyor. Bu besin maddeleri de genel sağlığı destekleyerek kan basıncını düzenleyebiliyor.

SİNDİRİM DESTEKÇİSİ, KABIZLIK DÜŞMANI

Domates suyu, sindirim sağlığını iyileştirerek kabızlık gibi sindirim sorunlarını hafifletebiliyor. Lif içeriği, sindirim sisteminin düzenli çalışmasına yardımcı olurken, sindirim enzimleri de sindirimi kolaylaştırıyor.

ANTİOKSİDAN ZENGİNİ

Domates suyu, likopen gibi güçlü antioksidanlar açısından zengin oluşuyla biliniyor. Likopen, serbest radikallerle savaşarak hücresel hasarı azaltıyor ve kanser, kalp hastalığı ve diğer kronik hastalıkların riskini azaltarak ömrünüze ömür katıyor.

KALP VE DAMAR DOSTU

Domates suyu, potasyum, C vitamini ve likopen gibi besin maddeleri içeriyor. Bu bileşenlerin kombinasyonu kan basıncını düşürüyor, kolesterol seviyelerini dengeliyor ve kalp-damar sağlığını destekliyor.

ŞAHİN GİBİ GÖZLERİN SIRRI

Domates suyu, A vitamini, C vitamini gibi besin maddeleri içeriyor, bu da göz sağlığı için önem taşıyor. Bu besin maddeleri, göz sağlığını koruyan ve yaşa bağlı makula dejenerasyonu gibi göz hastalıklarının riskini azaltan antioksidan aktivite sağlıyor.

HİDRASYON KAYNAĞI

Domates suyu, su içeriği yüksek bir içecektir, bu da vücudu hidrate etmeye yardımcı olabiliyor. Özellikle sıcak havalarda veya egzersiz sonrasında kaybedilen sıvıların yerine konması için iyi bir seçenek olan domates suyu, uzun spor salonu ziyaretleri sonrasında son derece ferahlatıcı ve besleyici bir içecek olarak tüketilebiliyor.

PARIL PARIL CİLTLERİN GİZLİ FORMÜLÜ

Domates suyu, cilt sağlığını iyileştirebilecek C vitamini ve likopen gibi besin maddeleri açısından gösterdiği zenginlik ile de dikkat çekiyor. Likopen, ciltteki serbest radikallerle savaşarak yaşlanma belirtilerini azaltıyor ve cildin hem genç hem sağlıklı kalmasına yardımcı oluyor. Düzenli olarak domates suyu tüketenlerin, maskeleri içerisine bu besini katanların ciltlerinin sıkılaştığı, parladığı görülebiliyor.

Domates suyunun sağlığa olan faydaları saymakla bitmiyor. Taze domates suyu tercih edilirken, işlenmiş domates ürünlerindeki eklenen şeker ve tuz gibi katkı maddelerine dikkat edilmesi gerekiyor. Domates alerjisi veya mide rahatsızlığı olanlar, hamileler ve kronik hastaların da domates suyunu tüketmeden önce bir doktora danışmaları ayrıca öneriliyor.