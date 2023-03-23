Kimse aklımızla alay etmesin! Alın işte PKK ve İP aynı kumar masasında

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, altılı masada terör örgütü PKK'nın siyasi ayağı HDP ile sözde ülkücü İYİ Parti'nin yan yana gelmesini eleştirdi.

Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı...

Kimse bize “Yalan söylüyorsun” demesin..

Kimse bizim algı ürettiğimizi iddia etmesin..

Fotoğraf net.. İyi Parti’nin 14 Mayıs 2023 için müstakil olarak bir cumhurbaşkanı adayı yok..

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HDP’nin de müstakil cumhurbaşkanı adayı yok.. Ya ne var? İyi Parti de.. HDP de..

“Biz aday çıkarmıyoruz.. Biz CHP’nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu cumhurbaşkanı adayı olarak destekliyoruz” diyorlar..

Düne kadar İyi Partililer şunu söylüyorlardı:

“Bizim olduğumuz masada HDP olmaz. HDP’nin olduğu masada, biz olmayız..”

Bunu niçin söylüyorlardı?

Çünkü HDP, PKK’nın illegal bir yapı olduğunu kabul etmiyor, PKK’yı terör örgütü olarak görmüyordu..

PKK’yı terör örgütü olarak kabul etmediği için de, HDP’nin masada olması halinde, İP’in masadan kalkacağı açıkça ilan ediliyordu.

Dün HDP açıklaması ile birlikte, “Cumhurbaşkanlığına aday göstermiyoruz” kararı ile şimdi İP ile HDP aynı masaya oturmuş oldular mı?

Biliyorum, “hayır oturmadık” demeye devam edecekler, gerçekleri gizlemeye çalışacaklar..

Göz göre göre, yalan söyleyecekler..

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