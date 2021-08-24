Kimlik tartışmalarına son nokta! "Polisin yapması gereken tek şey var"

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Bir video kesiti üzerinden hedef alınan AK Partili Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz’ın bir polisle yaşadığı diyalog halen gündemde. Görüntülerde Yılmaz’ın, kendisine kimlik soran polise açık açık kimliğini göstermesi ve şoförünün de kaydını polislere takdim etmesine rağmen kimlik kontrolü yapılmaması dikkat çekerken, konunun hukuki boyutuna dair de önemli bir değerlendirme geldi.

Akit TV’de Yusuf Ozan Demir’in sunumuyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili’nde, söz konusu görüntüler de masaya yatırıldı. Programda gündemi değerlendiren Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü ve Avukat Ali İhsan Karahasanoğlu, “Kimlik gösterme konusunda hiçbir tereddüt yok. Kimlik gösterildikten sonra polisin yapması gereken tek şey ‘geç’ demek.” ifadelerini kullandı.

Polisin yanlış sorgulama yaptığını vurgulayan Karahasanoğlu, AK Partili Yılmaz’ın kimlik gösterdiğini hatırlatarak, “Polis alıp bakma nezaketi bile göstermiyor” diye konuştu.