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Kimlik kartı sürücü belgesi ve pasaport ücreti nereye yatırılır?

Kimlik kartı sürücü belgesi ve pasaport yenileme ya da yeniden çıkarmak isteyen vatandaşlar Kimlik kartı sürücü belgesi ve pasaport ücreti nereye yatırılır? Sorusunu araştırıyor. İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü kimlik kartı sürücü belgesi ve pasaport ücreti nereye yatırılır? Sorusuna şu şekilde cevap vermekte.

04 Ekim 2018 Perşembe 19:00
Kimlik kartı sürücü belgesi ve pasaport ücreti nereye yatırılır?

Kimlik kartı sürücü belgesi ve pasaport yenileme ya da yeniden çıkarmak isteyen vatandaşlar Kimlik kartı sürücü belgesi ve pasaport ücreti nereye yatırılır? Sorusunu araştırıyor. İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü kimlik kartı sürücü belgesi ve pasaport ücreti nereye yatırılır? Sorusuna şu şekilde cevap vermekte.

Türkiye 2017 yılından itibaren yeni kimlik kartına geçti. Eski nüfus cüzdanı bulunan vatandaşlar yeni kimlik kartıyla değiştirmek istiyor. Yeni kimlik kartını almak veya kimlik kartı çıkarmak isteyen, sürücü belgesi almak isteyen ve pasaport yenileme işlemini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar Kimlik kartı sürücü belgesi ve pasaport ücreti nereye yatırılır? Sorusuna cevap olarak anlaşmalı bankalara ( Ziraat ve Vakıfbank) veya Vergi Dairelerine yatırılmakta. Ayrıca https://ivd.gib.gov.tr internet adresi üzerinden sanal pos uygulamasıyla kredi kartı veya banka kartı aracılığıyla ödenebilmekte.

Haber Tarihi: 04 Ekim 2018 Perşembe 19:00
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