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Gündem Kimliğini unutan öğrenci 1 dakika ile sınavı kaçırdı
Gündem

Kimliğini unutan öğrenci 1 dakika ile sınavı kaçırdı

Yeniakit Publisher
2024-06-02 11:00:00 -
Kimliğini unutan öğrenci 1 dakika ile sınavı kaçırdı

Kayseri’de Liselere Geçiş Sistemi sınavının (LGS) 1’inci oturumu başladı. Kimliğini evde unutan bir öğrenci ise sınavı 1 dakika ile kaçırdı.

Tüm Türkiye’de 8. sınıf öğrencileri tarafından heyecanla beklenen LGS başladı.

Kayseri’de 78 okuldan 20 bin 18 aileleri ile birlikte sınava girecekleri okullarda hazır bulundu.

Öğrenciler kimlik belgeleri kontrol edildikten sonra okul bahçesine ardından sınava girecekleri salonlara alınırken, velilerin heyecanlı bekleyişleri başladı.

Kimliğini evde unuttu

Heyecan sürerken Arif Molu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde sınava girmek için gelen bir öğrenci kimliğini evde unuttu.
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Polis memurları kimliğin evden getirilmesi için aileye ulaştı.

1 dakikayla kaçırdı

Aile, sınava giriş süresi olan 09.30’un üzerine konulan 15 dakika kimliği ulaştıramadı.

Verilen süreden 1 dakika sonra kimlik öğrenciye ulaşırken, sürenin geçmesi sebebiyle öğrenci sınava alınmadı.

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