Kimliğini unutan aday için seferber boldular
Zonguldak'ta nüfus cüzdanını unutan adayı sınav salonuna polis ekipleri yetiştirdi.
Zonguldak'ta polis ekipleri, nüfus cüzdanını unutan bir adayı Kamu Personel Seçme Sınavı (2022-KPSS) Ortaöğretim oturumuna yetiştirdi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, KPSS Ortaöğretim oturumuna girecek adayların mağdur olmaması için seferber oldu.
Sınava girecek bir aday, salon güzergahları üzerinde yardım talebi ihtimaline karşı hazır bekleyen ekiplerden destek istedi.
Ekiplerce Valilik binasına getirilen aday, İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğünden çıkarılan geçici kimliğin ardından sınava gireceği salona yetiştirildi.
Öte yandan, saat 10.15'te başlayan sınav için adaylar saat 10.00'dan sonra sınav merkezlerine alınmadı.
Adaylara "genel yetenek" ve "genel kültür" testlerinden oluşan 120 soruyu yanıtlamaları için 130 dakika süre verildi.