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Aktüel

Kimliğini kaybeden öğrencilerin yardımına jandarma yetişti

Malatya’da LGS öncesi kimliklerini kaybeden 3 öğrencinin yardımına jandarma yetişti.

Yeniakit Publisher
2020-06-20 15:22:36 -
Kimliğini kaybeden öğrencilerin yardımına jandarma yetişti

Malatya’da LGS öncesi kimliklerini kaybeden 3 öğrencinin yardımına jandarma yetişti. Jandarma eşliğinde nüfus müdürlüğünde geçici kimlik çıkaran öğrenciler sınava girebildi.


Malatya’nın Battalgazi ilçesi Hacıhaliloğlu Mahallesi’nde Liseye Geçiş Sistemi (LGS) sınavı öncesi kimliklerini kaybeden 3 öğrenci, içeri alınmayınca devreye İl Jandarma Komutanlığı ekipleri girdi. jandarma aracına alınan öğrenciler, nüfus müdürlüğüne götürülerek burada geçici kimlik kartı çıkarıldı.


Daha sonra yeniden sınav yerine yetiştirilen öğrenciler tam zamanında içeri girerek sınava yetiştiler. Öğrenciler ve veliler, jandarma personeline teşekkür etti.

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