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Korona Virüs Kimlere korona aşısı yapılmayacak?
Korona Virüs

Kimlere korona aşısı yapılmayacak?

Kimler korona aşısı olmayacak, kimlere koronavirüs aşısı vurulmayacak? soruları Çin’in geliştirdiği inaktif aşısının bir kaç günü ülkemizde uygulanmaya başlayacak olması nedeniyle merak ediliyordu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs aşısının kimlere yapılıp kimlere yapılmayacağını açıkladı. Peki korona aşısı kimlere yapılmayacak? Kimlere koronavirüs aşısı yapılmayacak?

Yeniakit Publisher
2020-12-10 07:48:00 -
Kimlere korona aşısı yapılmayacak?

Sağlık Bakanı Koca, Kovid-19 aşısına ilişkin, "Önümüzdeki birkaç gün içinde teslimatının yapılması planlandı. Kademeli olarak şimdilik 50 milyon doz gelecektir." dedi. Bakan Koca, “Aşı, 14-21 gün arayla iki doz halinde uygulanacaktır. Aşı kampanyası kapsamında vatandaşlarımıza bedelsiz olarak verilecek ve başta aile sağlığı merkezleri olmak üzere sağlık kuruluşlarımızda yapılacaktır. Aşı yaptıran vatandaşlarımız sisteme aşıyı yapan sağlık kuruluşumuz tarafından kaydedilecektir. Böyle test sonuçları ve temaslılarda olduğu gibi aşılı olan vatandaşlarımız da merkezi bir veri tabanından takip edilecektir." ifaesini kullandı.

Korona aşısı kimlere yapılmayacak?

Aşıların kimlere uygulanacağıyla ilgili soruya ise Bakan Koca, "Hamileler için düşünülmüyor. 18 yaş altı için şu an düşünülmüyor. 18 yaş altı için de Çin'de çalışma devam ediyor. Zannediyorum haziran ayı gibi açıklanmasını bekliyoruz. Süreçte aşının 18 yaş altı Faz 3 uygulamalarının sonuçları haziran ayına kadar çıkmış olacak. O dönem 18 yaş üstü herkesi aşılayabilirsek, sonuçlarla birlikte gerektiğinde 18 yaş altına geçilebilir." ifadelerini kullandı.

 

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