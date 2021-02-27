Kimler yok ki! Merhum Erbakan'ı anma programında HDP'li ismi alkışlattılar!

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Saadet Partisi tarafından merhum Necmettin Erbakan'ın 10. vefat yıldönümü sebebi ile bir anma programı düzenlendi.

Aralarında HDP'nin de olduğu 9 parti aynı salonda buluştu

Erbakan Hoca'yı anma programına; HDP, İP, CHP, Saadet, DEVA, Gelecek, Mansur Yavaş, Kemal Kılıçdaroğlu, Mithat Sancar, Ahmet Davutoğlu, Ali Babacan'ın da aralarında olduğu isimler katıldı. Anma programında işlenen tema Erbakan Hoca'nın 'Yaşanabilir bir Türkiye' hedefi oldu.

Mithat Sancar'ı alkışlattılar!

Anma etkinliğine katılan siyasilerin isimleri sırayla kürsüden okunarak salona alkışlattırıldı. Onlar arasında hakkındaki dokunulmazlık dosyası TBMM'ye gelen PKK sevici HDP'nin Eş Genel Başkanı Mithat Sancar da vardı.