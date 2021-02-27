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Siyaset Kimler yok ki! Merhum Erbakan'ı anma programında HDP'li ismi alkışlattılar!
Siyaset

Kimler yok ki! Merhum Erbakan'ı anma programında HDP'li ismi alkışlattılar!

Saadet Partisi tarafından Ankara'da düzenlenen merhum Necmettin Erbakan'ı anma programında, hakkındaki dokunulmazlık dosyası TBMM'ye sunulan PKK sevici HDP'nin Eş Genel Başkanı Mithat Sancar da salona alkışlatıldı.

Yeniakit Publisher
2021-02-27 21:27:00 - 2021-02-27 22:13:08

 Yeniakit.com.tr 

Saadet Partisi tarafından merhum Necmettin Erbakan'ın 10. vefat yıldönümü sebebi ile bir anma programı düzenlendi.

Aralarında HDP'nin de olduğu 9 parti aynı salonda buluştu

Erbakan Hoca'yı anma programına; HDP, İP, CHP, Saadet, DEVA, Gelecek, Mansur Yavaş, Kemal Kılıçdaroğlu, Mithat Sancar, Ahmet Davutoğlu, Ali Babacan'ın da aralarında olduğu isimler katıldı. Anma programında işlenen tema Erbakan Hoca'nın 'Yaşanabilir bir Türkiye' hedefi oldu.

Mithat Sancar'ı alkışlattılar!

Anma etkinliğine katılan siyasilerin isimleri sırayla kürsüden okunarak salona alkışlattırıldı. Onlar arasında hakkındaki dokunulmazlık dosyası TBMM'ye gelen PKK sevici HDP'nin Eş Genel Başkanı Mithat Sancar da vardı.

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Yorumlar

karlıdağlar

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Varya

Karamollaoglu na bir sorun Rahmetli Erbakan hoca hayatta iken , bu saydıkların hayinler hiç selam verip konuşmuşlar mi ? Karamollaoglu senin ebucehilile aranızda hiç bir fark yok sen ne ... bir insansın.
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