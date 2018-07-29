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Kimler limonlu su içemez?

Limonlu su tüketmenin zararları var mı? Kimler limonlu su içemez?

29 Temmuz 2018 Pazar 22:14
Kimler limonlu su içemez?

Limonlu su asidik bir içecektir, çünkü limonun asidik değeri yüksektir. Çok fazla asidik gıda yemek veya içecek içmek dişlerin çok fazla asitle temasına yol açar. Bu da diş minesini aşındırır ve dişlerde, özellikle de çok sıcak veya soğuk gıdalara hassasiyet gelişmesine neden olur.

Dişlerinizi korumak için limonlu suyu bir pipet yardımıyla içebilirsiniz. Hâlihazırda diş mineniz aşınmışsa ve hassasiyet yaşıyorsanız diş hekiminiz, bu problemin çözümüyle ilgili önerilerdebulunabilir.

Çok fazla limonlu su içmek mide ekşimesini tetikleyebilir veya zaten yaşıyorsanız kötüleştirebilir. Mide ekşimesi, yemek borusu ve mide arasında bulunan özofagal alt sfinkteri görevini tam yapamayınca ortaya çıkar.

Midedeki asitler yemek borusuna tırmanır ve bu duruma reflü denilir. Mide ekşimesine de sık sık asit reflüsü adı verilmektedir. Mide ekşimesi göğüs bölgesinde ağrıya ve yanma hissine neden olur. Asidik gıda ve içecek tüketimini azaltmak mide ekşimesinin belirtilerini iyileştirebilir ve önleyebilir.

Nadir görülse de çok fazla limonlu su içmenin zararlarından bir diğeri diüretik yani idrar söktürücü etkisidir. Limonların, C vitamini yani askorbik asit içeriği yüksektir. Bu besin maddesinin idrar söktürücü özelliği vardır, yani böbreklerde idrar üretimini artırır, bu da vücuttaki fazla sıvıların ve sodyumun daha hızlı atılması anlamına gelir.

Genellikle suya kattığınız limon suyu normal bir düzeydeyse bu şikayet görülmez ama eğer limonlu su içtikten sonra çok idrara çıkıyor ve bunun sonucunda vücudunuzun susuz kaldığını hissediyorsanız, karışımı daha az limonla yapmayı deneyebilirsiniz.

Haber Tarihi: 29 Temmuz 2018 Pazar 22:14
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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