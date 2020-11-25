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Gündem Kimler korona aşısını bedava alacak?
Gündem

Kimler korona aşısını bedava alacak?

Korona aşısı ücretli mi olacak? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından Bilim Kurulu sonrası yapılan canlı yayında 25 Kasım 2020 Çarşamba günü koronavirüs verilerini ve yerli aşıya ilişkin son durumu açıkladı. Yerli aşının kimlere yapılacağı ve kimlere ücretsiz yapılacağı merak kazandı. Peki, Kimler korona aşısını bedava alacak?

Yeniakit Publisher
2020-11-25 21:09:00 -
Kimler korona aşısını bedava alacak?

İşte Bakan Koca'nın günlük son durum değerlendirmeleri...

Bugün tespit edilen 7.381 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız 4.543'e ulaştı. Salgının seyrini değiştirmek elimizde. Aldığımız tedbir ve kısıtlamaların daha iyi ve hızlı netice vermesi için desteğiniz şart. Zorunlu olmadıkça kalabalıklardan uzak durun.

Kimler korona aşısını bedava alacak?

Biz aşı üreten tüm firmalarla iletişim halindeyiz. Vatandaşımıza uygun bulduğumuz aşının etkinliğini ve güvenirliliğini önemsiyoruz. Bunları erken dönemde tedarik edip vatandaşlarımızla buluşturmak istiyoruz. Bizim bu dönemde Snovak(Çin aşısı) dediğimiz inaktif aşıyla diyaloglarımız devam ediyor. Bir sözleşme yapıldı. Aralık, ocak ve şubat ayında bir sorun olmazsa yapılan sözleşme ile 50 milyon aşı için imza atıldı.

Aralık ayında asgari 10 milyon olmak üzere, ama 20 milyon hedefliyoruz. Ocak ayında 20 milyon. MRNA aşısı için de aralık ayında 1 milyon, devamında da 25 milyona kadar aşının verilebileceği şeklinde görüşmelerimiz devam ediyor. Rusya ve diğer aşılarla da irtibat halindeyiz. Önemli olan, çok erken dönemde güvenilirliğini ve etkinliğini bildiğimiz aşılarla başlayalım istiyoruz.

Tedbirler geçen haftasonu başladı. En erken 1-2 hafta içinde sonuçlar belli olur. Şu anda değerlendirmek için erken olur. Önümüzdeki hafta nasıl etkilediğini görmüş olacağız. Hafta sonu kısıtlamasıyla ilgili Bilim Kurulumuzca bir istekte bulunulmadı.

Muhtemelen 11 Aralık gibi bu aşı takvimi başlanabilir diyebilirim, bir aksilik olmazsa. Yerli aşılarla ilgili inaktif olan 4 tane aşımız var. 1 tanesi faz çalışmasına geçti. 44 gönüllü vatandaşımıza yapıldı, herhangi bir sorun görülmedi. En geç nisan ayında uygulamaya geçeceğimizi düşünüyorum. Birden fazla yerli aşımız olacak.

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