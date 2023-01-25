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Gündem Kimler kimlerle iş tutuyorlar görelim! 24 Ocak'ın ölümleri
Gündem

Kimler kimlerle iş tutuyorlar görelim! 24 Ocak'ın ölümleri

Yeniakit Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, "24 Ocak’ın ölümleri!" başlıklı yazısında çarpıcı ifadeler kullandı.

Yeniakit Publisher
2023-01-25 11:21:00 -
Kimler kimlerle iş tutuyorlar görelim! 24 Ocak'ın ölümleri

Yeniakit Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, bugünkü yazısında çarpıcı detayları paylaştı.

İşte Ali İhsan Karahasanoğlu'nun yazısı:

24 Ocak ve üç ölüm.. Birincisi 24 Ocak 1993’de, arabasına konulan bomba ile öldürülen Cumhuriyet gazetesi yazarı Uğur Mumcu..

Ölüm sonrasında, Türkiye’nin dindarları, “Mollalar İran’a” sloganları ile tahkir edilmişlerdi..

Bir yandan katillerin İran’da geldiği ileri sürülürken, diğer yandan da Türkiye’deki dindarlar, katillerle eşdeğer gösterilmişlerdi..

Katil İran’dan mı gelmişti? Türkiye’deki dindarların, katillerle bir düşünce birliktelikleri var mıydı?

Üzerinden 30 yıl geçti..

...YAZIYI OKUMAK İÇİN...

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