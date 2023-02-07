Kimler kan bağışçısı olabilir?
Kan bağışını düzenli yapmanın sağlığa birçok faydası bulunuyor. Acil durumlar için kan bağışı yapmak gerekiyor. Peki kimler kan bağışı yapabilir? İşte yanıtı...
Kan bağışı yapmak isteyenler için aranılan şartları derledik. Peki kimler kan bağışı yapabilir? Yaş sınırı var mıdır? İşte yanıtı...
KİMLER KAN BAĞIŞÇISI OLABİLİR?
18-65 yaş aralığında 50 kilogramın üzerindeki her sağlıklı birey kan bağışçısı adayı olabilir.
İlk kez kan verecek olan bağışçılar için üst yaş sınırı: 61 yaşından gün almamış olmalı.
Düzenli kan bağışçıları için üst yaş sınırı: 70 yaşından gün almamış düzenli kan bağışçısı, kan bağış merkezi doktorunun onayı olmak şartıyla, yılda en fazla 1 kez olmak üzere kan bağışlayabilir.
Ne sıklıkla kan bağışı yapılabilir?
-Tam kan bağış sıklığı;
Erkeklerde; bağış aralığı 90 günde birdir.
Kadınlarda; bağış aralığı 120 günde birdir.
Yılda bir defayı geçmemek ve hekim onayı olmak kaydıyla, 2 bağış arası en az 2 ay olabilir.