Kimler kan bağışçısı olabilir?

Kan bağışı yapmak isteyenler için aranılan şartları derledik. Peki kimler kan bağışı yapabilir? Yaş sınırı var mıdır? İşte yanıtı...

KİMLER KAN BAĞIŞÇISI OLABİLİR?

18-65 yaş aralığında 50 kilogramın üzerindeki her sağlıklı birey kan bağışçısı adayı olabilir.

İlk kez kan verecek olan bağışçılar için üst yaş sınırı: 61 yaşından gün almamış olmalı.

Düzenli kan bağışçıları için üst yaş sınırı: 70 yaşından gün almamış düzenli kan bağışçısı, kan bağış merkezi doktorunun onayı olmak şartıyla, yılda en fazla 1 kez olmak üzere kan bağışlayabilir.

Ne sıklıkla kan bağışı yapılabilir?

-Tam kan bağış sıklığı;

Erkeklerde; bağış aralığı 90 günde birdir.

Kadınlarda; bağış aralığı 120 günde birdir.

Yılda bir defayı geçmemek ve hekim onayı olmak kaydıyla, 2 bağış arası en az 2 ay olabilir.