Türkiye’de artan vakalar sebebiyle tam kapanma dönemi başlayacak. 29 Nisan’da başlayacak kısıtlama 17 Mayıs’ta sona erecek. Vatandaşlar kimlerin işe gitmeyeceğini, işe gitmeyenlerin izinli sayılıp sayılmayacağını araştırıyor. Peki, kim kısıtlamadan muaf?

Kimler işe gitmeyecek? Tam kapanmadan kimler muaf?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "29 Nisan 2021 Perşembe akşamı saat 19.00'dan başlayıp, 17 Mayıs 2021 Pazartesi sabah 05.00'e kadar sürecek şekilde tam kapanmaya geçiyoruz. İçişleri Bakanlığı genelgesinde belirtilen istisna tutulan kuruluşlar hariç, tüm iş yerleri faaliyetlerine ara verecektir. Şehirler arası seyahatlerin tamamı izne tabi olacak ve şehirler arası toplu taşıma araçları yüzde 50 kapasiteyle çalışabilecek. Konaklama tesislerindeki rezervasyonlar, sokağa çıkma ve şehirlerarası seyahat kısıtlamaları için istisna teşkil etmeyecektir. Anaokulu, kreş, 8'inci ve 12'nci sınıflar dahil, tüm kurumlarda yüz yüze eğitime ara verilecek, tüm sınavlar ertelenecektir. Zincir marketler pazar günleri kapalı olacak, diğer günlerde belirlenen saatlerde hizmet vermeyi sürdürecektir. Sürecin hedeflediğimiz sonuçları verebilmesi için kurallar en sıkı şekilde uygulanacak, tedbirlerin istismarına izin verilmeyecektir” dedi.

Tarım sektöründe çalışanların faaliyetlerini salgın tedbirlerine uygun şekilde yürütebilmesi için gereken düzenlemelerin yapılacağını aktaran Erdoğan, ihtiyaçlarını karşılamak için sokağa çıkamayan yaşlı veya ağır hastalığı olan vatandaşların Vefa ekiplerinden destek isteyebileceklerini hatırlattı.

Vatandaşların mağdur olmaması için kurumların gereken tüm tedbirleri alacağına dikkati çeken Erdoğan, "Biz de bunların yakın takipçisi olacağız. Türkiye bakımından çok önemli olan bu sürecin hedeflediğimiz sonuçları verebilmesi için kurallar en sıkı şekilde uygulanacak, tedbirlerin istismarına kesinlikle izin verilmeyecektir. İnşallah bu fedakarlıklarımızın karşılığını, bayram sonrası hep birlikte sağlıklı, huzurlu, mutlu, müreffeh günlere ulaşarak alacağız." şeklinde konuştu.

İçişleri Bakanlığı tarafından tam kapanma genelgesi henüz yayımlanmadı.