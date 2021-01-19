Koronavirüs aşımı ne zaman olurum? Türkiye, Çin’de üretilen CoronaVac aşısına acil kullanım onayı verdi. Söz konusu aşı 81 ilde 14 Ocak Perşembe günü sağlık çalışanlarına uygulanmaya başladı. Geride kalan günlerde aşının ciddi bir yan etkisinin görülmediği uzmanlarca açıklandı. Hal böyle olunca vatandaşlar kafalarındaki soru işaretlerine cevap bulmuş ve aşı yaptırma konusunda kararlarını vermiş durumda. Özellikle Avrupa ülkelerinden gelen yeni teknoloji aşılara kişilerin alerjik reaksiyon verdiği yönündeki haberler vatandaşların inaktif aşılara ilgisini arttırdı. Peki, kime ne zaman nerede aşı yapılacak?

Kimler evinde korona aşısı olacak?

Sağlık çalışanlarının ardından yaşlı bakım evlerinde kalanların ve personellerin aşılanmasına başlandı. Vatandaşlar kimlerin ne zaman aşı olacağını araştırmaya başladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 90 yaş üstü vatandaşların evlerinde aşı olacağını açıkladı. Bakan Koca, “90 yaş üstü vatandaşlarımızı sağlık kuruluşlarına getirmeden; aşılamalarını evinde, yerinde organize etmenizi istiyoruz. Sağlık ekibinin gerektiğinde müdahale yapabilecek nitelikte olması ve acil durum ekipmanıyla birlikte eve giderek yapması son derece önemli. Bunun takvimini de cumartesi ve pazar dahil olmak üzere hafta sonu tamamlamış olalım” diye konuştu.

90 yaş üstü kişilerin hariç aşılar Aile Sağlığı Merkezleri ve hastanelerde yapılacak.

Aşılar kime ne zaman kime yapılacak?

Birinci aşama

A Grubu: Sağlık kurumunda çalışanlar (kamu, özel, üniversite, vakıf vb. tıp fakültesi ve diş hekimliği fakültesi stajyer öğrencileri dahil) ile tüm eczane çalışanları (eczacı ve kalfalar dahil)

B Grubu: Yaşlı, engelli, koruma evleri gibi yerlerde kalan ve çalışanlar

C Grubu: 65 yaş ve üstü bireyler

İkinci aşama

A Grubu: Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, kritik görevlerdeki kişiler, zabıta, özel güvenlik, Adalet Bakanlığı, cezaevleri, eğitim sektörü (öğretmenler ve öğretim üyeleri), gıda sektörü (SGK kayıtlarına göre) çalışanları (fırın, yemek fabrikaları, gıda imalathaneleri, ambalajlanmış su üreticileri vb.), taşımacılık (SGK kayıtlarına göre) sektöründe çalışanlar

B Grubu: 50-64 yaşlarındaki bireyler

Üçüncü aşama

A Grubu: Kronik hastalığı bulunanlar

B Grubu: 40-49 yaşındakiler

C Grubu: 30-39 yaş

D Grubu: 18-29 yaş

Dördüncü aşama

Aşılanma sırası geldiği halde zamanında yaptırmayanlar aşılanacak.