Üç haftalık aranın ardından merakla beklenen kabine toplantısı 26 Eylül Pazartesi günü gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, elektrik tüketim desteğiyle ilgili açıklamalarda bulunmuştu. Konuyla ilgili ayrıntıları ise Bakan Derya Yanık açıkladı.

Kimler elektrik tüketim desteği alabilir? Elektrik desteği ne kadar ödenecek?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Türkiye Aile Destekleri Programı'na ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Yanık, elektrik tüketim desteğine ilişkin de değerlendirmede bulundu. Türkiye Aile Desteğinden yararlanan haneleri Elektrik Tüketim Desteğinden de yararlandıracaklarının bilgisini veren Yanık, "Programa başvurusu kabul edilen ancak Elektrik Tüketim Desteği (ETD) alamayan hanelere ETD sağlanmasına dair tüm çalışmalarımızı tamamladık. Bu doğrultuda 1-2 kişilik hanelere 75 kilovatsaat karşılığı elektrik tüketim desteği (108 TL), 3 kişilik hanelere 100 kilovatsaat karşılığı elektrik tüketim desteği (144 TL), 4 kişilik hanelere 125 kilovatsaat karşılığı elektrik tüketim desteği (180 TL) ve 5 ve üzeri nüfusa sahip hanelere 150 kilovatsaat karşılığı elektrik tüketim desteği (216 TL) sağlayacağız" ifadelerini kullandı.

Bakan Yanık, Türkiye Aile Destek Programından faydalanmak isteyen vatandaşların, e-Devlet üzerinden ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları (SYDV) aracılığıyla başvurularını yapabildiğini hatırlatarak yeni tutarların da kasım ayı ödemelerine yansıtılacağını vurguladı.