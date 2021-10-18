Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 2021-2022 eğitim öğrenim yardımı ödemelerine ilişkin bir açıklama yaptı. Bu açıklamanın ardından pek çok kişi “Kim eğitim desteği alabilir?” sorusunun cevabını araştırmaya başladı.

Kimler eğitim yardımı alabilir? Eğitim yardımı başvuru nereden nasıl yapılıyor?

Maddi güçlük çeken pek çok öğrenci eğitim bursu alıp alamayacaklarını merak ediyor. Yükseköğrenimde KYK burs ve öğrenim kredisi veriyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü hem ortaöğrenim hem de yükseköğrenim öğrencilerine burs imkanı sağlıyor. Bunun yanı sıra pek çok kurum ve kuruluşta başarılı öğrencilere burs imkanı sağlıyor.

Maddi gücü olmayan ailelere, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile belediyeler de pek çok destek sağlıyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin sosyal medya hesabından önemli bir açıklama yaptı. Bakan Bilgin, “Aziz hatıraları milletimizin sinesinde yer alan şehitlerimizin çocuklarının ve harp/vazife malullerimizin hem kendileri hem de çocukları için 2021-2022 eğitim öğretim yardımı ödemelerini 22 Ekim 2021 Cuma günü gerçekleştireceğiz” ifadelerini kullandı.

Bakan Bilgin, “Bu kapsamda, ilköğretim için 2.697 TL, ortaöğretim için 4.045 TL, yükseköğretim için 5.394 TL olmak üzere toplam 19.501 öğrencimize 73.6 Milyon TL eğitim- öğretim yardımı yapacağız. Sevgili öğrencilerimize derslerinde başarılar dilerim. Allah zihin açıklığı versin” dedi.

Söz konusu eğitim yardımından yalnızca şehit çocukları, harp/vazife malullerinin kendileri ve çocukları faydalanabiliyor.

Maddi sıkıntıda bulunan vatandaşlar ise e Devlet üzerinden sosyal yardım başvurusunda bulunabilir.