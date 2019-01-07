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Kimler buzağı desteklemesi ödeneği alır? Buzağı desteklemesi ödeneği 2019

Buzağı desteği, büyükbaş hayvancılığın devamını sağlamak ve kayıpları en aza indirgemek isteyen Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından tahsis edilmektedir. Yaklaşık 600 bin üreticinin faydalandığı destekleme sürecinde yapılacak olan ödemelerin miktarı ise yaklaşık 1 buçuk milyar lirayı bulacak. Bakanlık tarafından bu yıl uygulamaya geçirilen buzağı desteklemelerinden kimler faydalanabilir?

07 Ocak 2019 Pazartesi 01:35
Kimler buzağı desteklemesi ödeneği alır? Buzağı desteklemesi ödeneği 2019

Buzağı desteği, büyükbaş hayvancılığın devamını sağlamak ve kayıpları en aza indirgemek isteyen Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından tahsis edilmektedir. Yaklaşık 600 bin üreticinin faydalandığı destekleme sürecinde yapılacak olan ödemelerin miktarı ise yaklaşık 1 buçuk milyar lirayı bulacak. Bakanlık tarafından bu yıl uygulamaya geçirilen buzağı desteklemelerinden kimler faydalanabilir?

BUZAĞI DESTEKLEMESİ ÖDENEĞİNE BAŞVURU ŞARTLARI

Bu imkandan faydalanmak isteyen üreticilerden bazı kriterlere uymaları talep edilecek. İşte, o kriterler;

Buzağıları 4 Ay (120 Gün) Öncesinde Satma Şartları

Buzağılarını işletmesinde 4 ay büyütmeden erken yaşta satan yetiştiricilerden; en az 50 baş dişi sığırı olanlar 4 aydan önce buzağılarını satabilir,

Buzağılarını erken yaşta satmak istediklerini işletmesinin kayıtlı olduğu il/ilçe müdürlüklerine, satışını yapacağı buzağıların kulak küpe numaralarını liste halinde dilekçeyle bildirir.

İl/ilçe müdürlükleri bu kapsamdaki işletmelerin ve buzağıların listesini HAYGEM'e bildirir.

Yetiştiricilik Bölgesi illerindeki buzağılara Karar kapsamında belirtilen ilave destek verilir.

Soy kütüğü desteği;

Buzağı, soy kütüğüne kayıtlı anadan doğmuş ve anası kendi ırkından boğanın sperması ile tohumlanmış olmalı,

Süt ölçümü yapılan ayda, işletmedeki inek sayısının en az üçte ikisinin süt verimleri ölçülmüş ve sisteme kaydedilmiş olmalı,

Süt ölçümleri 2018 yılında en az 6 kez yapılmalıdır.

Döl Kontrolü boğanın yavrusu ilave desteği;

Döl kontrolünden geçmiş boğaların ülkemizde üretilen spermalarından doğan,

Bu durum tohumlama tarihiyle ve belgesiyle doğrulanabilen buzağılara verilir.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 07 Ocak 2019 Pazartesi 01:35
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