Kimisi Yunanistan’a kaçtı, kimi hapiste, kimisi de İBB önünde eylemde! İşte İmamoğlu’nun işe aldığı teröristler…

Cumhuriyet Halk Partisi yönetimine geçen İstanbul, tarihi boyunca görmediği olaylara şahit oldu. ‘’İstanbul nimet nimet.’’, ‘’Hiç kimseyi işten çıkarmayacağız.’’ sözleriyle başa gelen, ancak sonra binlerce çalışanı işten çıkararak mağdur eden Ekrem İmamoğlu, İstanbul’un nimetlerini 2019’daki ortakları HDPKK ile paylaştı.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞININ TEFTİŞLERİ SKANDALI ORTAYA ÇIKARDI

İçişleri Bakanlığı, CHP yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesinde (İBB) görev yapan terör bağlantılı personellerle ilgili özel bir teftiş başlatmıştı. Tüm yönleriyle soruşturulan konu hakkında bakanlıktan yapılan açıklamada, İBB’deki işe alımlarda güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sürecinin gereği gibi işletilmediği vurgulanmıştı.

İçişleri Bakanlığı, İBB’de terör örgütü ile bağlantılı kişiler çalıştırıldığının tespit edildiğini açıklamasına rağmen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, böyle bir şeyi kabul etmeyerek, işe aldığı hainleri yok saymaya çalıştı.

ŞAFAK DURAN’IN DAĞDA ELİNDE KELEŞLE FOTOĞRAFLARI ORTAYA ÇIKMIŞTI

Nisan 2022’de PKK üyesi olan ve dağda elinde uzun namlulu silahlarla fotoğrafı ortaya çıktıktan sonra İBB’ye düzenlenen operasyon ile yakalanan Şafak Duran, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

HDP’Lİ HÜDA KAYA’NIN TERÖRİST OĞLUNU DA İMAMOĞLU İŞE ALDI

İmamoğlu, beraber fotoğraf çekildiği ve işe aldığı HDP’li Hüda Kaya’nın Mustafa İslamoğlu'nun müridi ve iran ajanı terörist oğlu Muhammed Cihad’a da İBB kadrosunda yer açmıştı. PKK’lı teröristlerle fotoğrafları ortaya çıkan HDP Milletvekili Hüda Kaya’nın oğlu Muhammed Cihad Cemre, Haziran 2022’de tutuklandı.

YUNANİSTAN’A KAÇAN İBB’Lİ TERÖRİST

İSPER İstanbul Personel Yönetim A.Ş’de ev cihazları teknikeri olarak çalışan Serbun Yurtsever’in 2014’ün başında Irak’ta faaliyet göstermek üzere PKK/KCK terör örgütünün kırsal alanına katılım yaptığı tespit edilmişti.

Ayrıca örgütün gençlik yapılanması içerisinde birçok illegal eyleme katıldığı öğrenilen İBB çalışanı terörist, Yunanistan’a kaçtı. Bulunduğu yerden video çeken terörist, Türkiye’ye iade edilmesi hâlinde Meriç Nehri’ne atılma korkusu yaşadığına dair yalan söyleyerek, terör destekçisi ülkelerden yardım dilenmişti.

2013’TE ÖRGÜTE KATILDI

Belediyeye bağlı İstanbul Ağaç Peyzaj Eğitim Hizmetleri ve Hayvanat Bahçesi İşletmeciliği San. Tic. A.Ş’de çalışan Ömer Keleş’in, 2013’de PKK/KCK terör örgütü içerisinde faaliyet göstermek üzere kırsal alanına katılım yaptığı ortaya çıktı. 2017’de güvenlik güçlerince yakalanan Keleş’in ayrıca örgütün gençlik yapılanması içerisinde birçok illegal eylemlere katıldığı öğrenildi.

Ömer Keleş ile İBB’de işe alınan ve aynı şirkette görevlendirilen örgüt bağlantılı diğer isimler:

Nurettin Kaya: KCK/TM içerisindeki faaliyetlerinden dolayı “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan hakkında bulunan yakalama kararına istinaden 14 Temmuz 2012’de yakalanıp cezaevine gönderildi.

Mustafa Kılıç: 2013’de PKK/KCK terör örgütü içerisinde faaliyet göstermek üzere kırsal alanına katılım yaptı. Ayrıca örgütün gençlik yapılanması içerisinde birçok illegal eyleme katıldığı tespit edildi.

Osman Bozan: 2015 yılında HDP ve DBP il binası önünde basın açıklaması ve yürüyüş eylemine katılmak üzere 250 kişilik bir grup toplanmıştı. Osman Bozan’ın, “Önderliğin Özgürlüğü Özgürlüğümüzdür” şeklinde Özgür Kadın Kongresi (KJA) ibareli pankart ve çok sayıda teröristbaşı Abdullah ÖCALAN’ın resmi bulunan dövizlerin açıldığı eyleme katıldığı tespit edildi.

Emrullah Ataman: 2015 yılının başında Irak’ta faaliyet göstermek üzere Ağrı Dağı’ndan PKK/KCK terör örgütünün kırsal alanına katılım yaptığı tespit edildi.

TERÖRİST SIĞINAĞINDA KİMLİĞİ BULUNDU

Boğaziçi Konut Hizmet Yönetimi İşletim ve Ticaret A.Ş.’de çalışan Hüdeydan Ece’nin 26 Ocak 2001’de Batman İl Jandarma Komutanlığı tarafından Gercüş Düzmeşe köyü kırsal alanında yapılan arazi arama-tarama sırasında PKK/KCK terör örgütü mensuplarınca kullanılan sığınaklar içerisinde kimlik bilgileri bulundu.

İmamoğlu, dağ kadrosundan işe aldığı teröristlerle ilgili her gün yeni bir soruşturma açılmasına rağmen, ”İBB’de terörler bağlantılı kimse yok.” dese de terörle iltisaklı personellerden bazılarını apar topar görevden uzaklaştırdı.

İMAMOĞLU’NUN İŞE ALDIĞI TERÖRİSTLERİN BAZILARI DA İBB ÖNÜNDE EYLEMDE

İmamoğlu’nun işe aldığı teröristlerin çoğunluğu yurt dışına kaçarken, bazıları hapse atıldı. İçlerinden bazıları da İBB önünde eylem yaparak, İmamoğlu’ndan işlerini geri istiyor…

Kaynak: Haber Motto