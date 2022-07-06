Kimi kandırıyorsunuz siz? 10 günlük tatile çıkan CHP'li Mansur Yavaş, yılda 6,3 gün tatil yapıyormuş!

Dün önce İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret eden CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, ardından dikkat çeken resmi bir açıklama yaptırdı. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, CHP'li Mansur Yavaş’ın yarından itibaren 10 gün izin yapacağı bildirildi.

Cuma'dan itibaren 10 gün izinli!

Göreve geldiği günden bu yana 3 yılda toplam 19 gün izin yaptığı iddia edilen Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş’ın Cuma gününden itibaren 10 gün izin yapacağı duyuruldu. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş’ın kullanacağı izin ile ilgili açıklama ABB'nin resmi sosyal medya hesabından yapıldı.

3 yılda 19 gün izin kullanmış!

ABB açıklaması şöyle:

“ABB Başkanı Sayın Mansur Yavaş, göreve başladığı 8 Nisan 2019 tarihinden bugüne dek toplam 19 gün izin kullanmıştır. Sayın Başkan yarından itibaren 10 günlük izne ayrılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

Tatilleri de mi işten sayıyorsunuz?

Öte yandan 3 yılda 19 gün, yılda ortalama 6,3 gün tatile denk gelirken "Bunlar tatilleri de mi işten sayıyorlar" sorusunu akıllara getirirken "Kimi kandırıyorsunuz siz! dedirtti.