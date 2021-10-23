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Ekonomi Kimi kandırıyorsun sen? Faizi tabulaştıran Mahfi Eğilmez fena enselendi
Ekonomi

Kimi kandırıyorsun sen? Faizi tabulaştıran Mahfi Eğilmez fena enselendi

Vatandaşı sömüren faizle oynamanın ülke parasını yakacağını söyleyen muhalefet yandaşı ekonomist Mahfi Eğilmez, 0 faiz ve hatta eksi faiz uygulanan kimi ülkelerin dünyada en gelişmiş ekonomilere sahip olmasını ise izah edemedi.

Yeniakit Publisher
2021-10-23 09:07:00 -
Kimi kandırıyorsun sen? Faizi tabulaştıran Mahfi Eğilmez fena enselendi

 yeniakit.com.tr 

Türkiye Cumhuriyeti’nde yüzde 400’leri gören faiz oranlarının ardından yaşanan ekonomik krizler, AK Parti hükümetleriyle son buldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, başbakan olduğu dönemden bu yana faizlerin düşük tutulmasını savunarak, oranları yüzde 4’ler kadar indirilmesini sağladı. Ülkeye ekonomik olarak en ferah dönemlerini yaşatan düşük faizli politikası, Gezi olaylarından sonra bozulmaya başlayan ekonomik düzenin ardından sarsıldı. Faiz adım adım yeniden artırıldı. Faiz arttıkça enflasyon ve kurlarda da artış yaşandığı görüldü.

Gidişata dur demek için, faizin düşürülmesi gerektiğini vurgulayan Erdoğan’ın Merkez Bankası’nda yaptığı yeni atamanın ardından, yeni başkan Şahap Kavcıoğlu faizleri düşürmeye başladı.

Uzun vadede büyük katkı sağlayacak cesur adım, Türkiye’nin uçuruma sürüklenmesini isteyen muhalifleri rahatsız etti.

Muhalefet yandaşı ekonomist Mahfi Eğilmez de, faizlerin düşürülmesini eleştirdi. Twitter hesabından bir paylaşım yapan Mahfi Eğilmez, “Ateşle oynarsan elin, faizle oynarsan paran yanar. Kumda oynamanın tehlikesi yoktur.” dedi.

Düşük, hatta eksi faiz uygulayan ülkeler zirvede

Dünyaya bakıldığında, düşük faiz uygulayan ülkelerin ekonomik olarak en üst sıralarda yer alması ise dikkatlerden kaçmıyor. Buna karşın, eksi faiz uygulayan ülkeler de ekonomik refahın üst düzeyde olduğu ülkeler arasında yer alıyor.

Euro Bölgesi ülkelerinde 0 (sıfır) faiz uygulanırken Japonya, Danimarka ve İsviçre'de negatif faiz uygulanıyor. İsviçre yüzde -0.75 ile dünyanın en düşük politika faizi oranına sahip ülkesi. İsviçre'yi -0.5 ile Danimarka, -0.1 ile Japonya takip ediyor.

Mahfi Eğilmez’in bu konuya değinmeden Türkiye’de faizlerin yüksek tutulması gerektiğini savunması, düşük faiz politikası uygulayan ülkelerin ekonomik olarak güçlü olması hakkında ağzını dahi açamaması dikkatlerden kaçmadı!..

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Yorumlar

pabucumun ekonomisti! eskiturkiyenin vesayetci duzen ekonomisti! basarin.ne ki

.......
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Ercan

... ama o ülkelerdeki enflasyon rakamlarını yazmamışsınız.
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