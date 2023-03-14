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Gündem Kimi destekleyecekler? Osmanlı ocakları seçim kararını açıkladı
Gündem

Kimi destekleyecekler? Osmanlı ocakları seçim kararını açıkladı

Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Kadir Canpolat, "Türkiye, şer ittifaklarla ablukaya alınmak isteniyor. Biz Osmanlı Ocakları olarak, yapılmak istenen tüm şer ittifaklarına karşı Erdoğan’ın çevresinde birleşmeyi düşünüyoruz" dedi.

Yeniakit Publisher
2023-03-14 12:08:00 -
Kimi destekleyecekler? Osmanlı ocakları seçim kararını açıkladı

Parti programı çerçevesinde Erzurum’u ziyaret eden Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Kadir Canpolat, beraberindeki heyet ile AK Parti il Başkanlığı'na atanan avukat İbrahim Küçükoğlu’nu makamında ziyaret etti.

"Erdoğan’ın çevresinde birleşmeyi düşünüyoruz"

Ziyarete ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kadir Canpolat, şunları söyledi:

"Türkiye, şer ittifaklarla ablukaya alınmak isteniyor. Biz Osmanlı Ocakları olarak, yapılmak istenen tüm şer ittifaklarına karşı Erdoğan’ın çevresinde birleşmeyi düşünüyoruz. Kirli oyunları ancak ve ancak böyle çözülebileceğine inanıyoruz."

"Cumhurbaşkanımız, Cumhuriyet’e ve Osmanlı’ya sahip çıkmıştır"

AK Parti Erzurum İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu’na Osmanlı arması hediye eden Kadir Canpolat, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet'i savunurken Osmanlı’yı, Selçuklu’yu hiçbir zaman reddetmemiştir. Sayın Erdoğan, Osmanlı armasının bir temsilcisi olması ve sahip çıkması nedeniyle Küçükoğlu’na bu önemli armayı hediye ediyoruz. Osmanlı Ocakları 15 Temmuz darbe girişiminde nasıl AK Parti Genel Merkezine sahip çıktıysa, daha üst perdeden 2023 seçimlerinde Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ın etrafında birleşmeliyiz. Teşkilatlarımız uyum içerisinde bir ve beraber olmalıdır" diye konuştu.
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Yorumlar

bak izle

en güzelini yapmışlar depremzedelere oy nasıl kullandırılacak yeni sandıklar kurulacakmı bakalım

Osmanlı ocakları kadir canbolat

Osmanlı ocakları yöneticisi kadir canbolat açıklama yaparak, Erdoğan lehine destek sözü vermesi önemli. Sivil toplum kuruluşlarının ardı ardına destekledikleri partileri veya ittifakları açıklamaları gerekir.
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