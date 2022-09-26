Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamalarda sık sık 'Vatandaşımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz' ifadelerini kullanıyor. Bu sebeple pek çok uygulama hayata geçiriliyor. Son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan, çalışanlara doğal gaz ve elektrik faturası müjdesinde bulundu. Peki, hangi şirketler doğal gaz destek ödemesi yapacak?

Kime ne kadar doğal gaz desteği verilecek? Çalışanlara şirketi ne zaman doğal gaz desteği vermeye başlayacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde İstanbul Ticaret Odası 140. Yıl Özel Ödülleri programında konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İlk müjdemiz, hemen her üyemizi ilgilendiren çalışanlara ödenen yemek ücretlerinin vergi istisna rakamının ve yönteminin değiştirilmesiyle ilgilidir. Temmuz ayından itibaren çalışanlara ödenen yemek bedeli vergi istisnasını 34 liradan, 51 liraya çıkardık. Yıl sonunda yeniden değerleme oranına göre bu rakamı tekrar belirleyeceğiz. İlave bir yenilik olarak yemek ödemelerinde restoran, lokanta ve yemek kartı kullanma zorunluluğunu kaldırıyoruz. Artık çalışanlara nakden ödenen yemek bedeli tutarları da vergi istisnası kapsamına girecektir. Böylece çalışanlara daha fazla alternatif sağlıyor, işverenlerin üzerinden de işlem maliyetini kaldırmış oluyoruz. Bir diğer müjdemiz, çalışanlara yapılacak elektrik ve doğal gaz ödemelerinden vergi ve prim yükünün kaldırılmasıyla ilgilidir. İşverenlerin 2023 Nisan ayı sonuna kadar çalışanlarına yapacakları elektrik, doğal gaz ve ısınma gideri desteklerinin 1000 liraya kadar olan kısmını hem gelir vergisinden hem de sigorta prim kesintisinden muaf tutuyoruz" dedi.

Konuyla ilgili detaylar henüz açıklanmadı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kabine toplantısının ardından konuya ilişkin açıklama yapması bekleniyor. Vergi ve prim muafiyetine ilişkin yasa teklifinin meclisin açılmasıyla gündeme gelmesi bekleniyor. TBMM 1 Ekim’de açılacak.