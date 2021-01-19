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Sağlık Kime korona aşısı yapılmayacak?
Sağlık

Kime korona aşısı yapılmayacak?

Hastalığı geçirene korona aşısı yapılmayacak mı? Koronavirüs salgınında yüzleri güldüren, geleceğe umutla bakılmasını sağlayan aşılama çalışmaları oldu. Ülkemizde hızla 800 bini aşkın sağlık çalışanı aşılandı. Ardından yaşlı bakımevlerinde kalanlarla, personel aşılacak. Vatandaşlar aşı sıralarını beklerken kime aşı yapılmayacağını da araştırıyor. Peki, korona aşısı kime yapılmayacak? Korona aşısı hastalığı geçirene yapılmayacak mı? Temaslılara korona aşısı yapılmayacak mı?

Yeniakit Publisher
2021-01-19 09:38:00 -
Kime korona aşısı yapılmayacak?

Aralık 2019’da ortaya çıkan koronavirüs salgını hızla tüm dünyaya yayıldı. Ülkemizde ise ilk vaka mart ayında tespit edildi. Salgında umutlar aşılarla birlikte yeşerdi. Türkiye, Çin’de geliştirilen CoronaVac aşısına acil kullanım onayı verdi. 14 Ocak Perşembe günü itibariyle 81 ilde sağlık çalışanları aşılanmaya başladı. Çok kısa bir süre içerisinde ülkemizde 800 bini aşkın kişi aşılandı. Aşı sırasını bekleyenler kime aşı yapılmayacağını merak ediyor. Hastalığı geçirene korono aşısı yapılmayacak mı?

Kime korona aşısı yapılmayacak?

Sağlık Bakanlığı koroavirüs aşısının uygulanmasına yönelik bir takım kurallar belirledi. Bu kurallara bakıldığında aşının kimlere uygulanmayacağı da belirtildi. Aşı ikinci birr talimata kadar hastalığı geçiren ya da aşı uygulamasından 10 gün önce doğrulanmış bir COVID-19 vakası ile teması olan kişilere uygulanmayacak.

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