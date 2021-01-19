Aralık 2019’da ortaya çıkan koronavirüs salgını hızla tüm dünyaya yayıldı. Ülkemizde ise ilk vaka mart ayında tespit edildi. Salgında umutlar aşılarla birlikte yeşerdi. Türkiye, Çin’de geliştirilen CoronaVac aşısına acil kullanım onayı verdi. 14 Ocak Perşembe günü itibariyle 81 ilde sağlık çalışanları aşılanmaya başladı. Çok kısa bir süre içerisinde ülkemizde 800 bini aşkın kişi aşılandı. Aşı sırasını bekleyenler kime aşı yapılmayacağını merak ediyor. Hastalığı geçirene korono aşısı yapılmayacak mı?

Kime korona aşısı yapılmayacak?

Sağlık Bakanlığı koroavirüs aşısının uygulanmasına yönelik bir takım kurallar belirledi. Bu kurallara bakıldığında aşının kimlere uygulanmayacağı da belirtildi. Aşı ikinci birr talimata kadar hastalığı geçiren ya da aşı uygulamasından 10 gün önce doğrulanmış bir COVID-19 vakası ile teması olan kişilere uygulanmayacak.