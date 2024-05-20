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Kadın - Aile Kimbap tarifi: Kolayca yapabileceğiniz kimbap herkesin favorisi! Başarılı bir sonuç, bu kadar kolay
Kadın - Aile

Kimbap tarifi: Kolayca yapabileceğiniz kimbap herkesin favorisi! Başarılı bir sonuç, bu kadar kolay

Yeniakit Publisher
2024-05-20 20:10:00 - 2024-05-20 20:13:27
Kimbap tarifi: Kolayca yapabileceğiniz kimbap herkesin favorisi! Başarılı bir sonuç, bu kadar kolay

Kimbap, Kore mutfağının popüler lezzetlerinden biri. Gimbap olarak da bilinen bu tarif, görünüm olarak sushiye benziyor. Çok kolay şekilde yapabileceğiniz tarif Pirincin haşlanmasıyla hazırlanan Kimbap, akşam yemeğinde tercih edilebileceği gibi atıştırmalık olarak da tüketilebilir. Eğer denemek isterseniz, kimbap tarifini sizin için derledik. Kimse bu denli başarılı bir sonuç beklemiyordu.

İşte Kimbap tarifi ve malzemeleri...

KİMBAP TARİFİ MALZEMELERİ

3 adet deniz yosunu
2 adet yumurta
1 adet havuç
1 adet salatalık
Haşlanmış tavuk
Kimchi
1 kase haşlanmış pirinç (Yağsız ve tuzsuz)
Ton balığı

KİMBAP NASIL YAPILIR?

Pirinci yağsız ve tuzsuz bir şekilde haşlayın. Pirinç haşlanınca üzerine elma sirkesi, az miktarda şeker ve tuz ilave edin.

Diğer taraftan yumurtaları bir kasede çırpın ve az yağlı olarak pişirin.
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Yumurtalar pişince jülyen olarak dilimleyin.

Salatalık ve havucu da yanı şekilde doğrayıp tavaya alın ve az yağlı olarak kavurun.

Tavuğu suda haşlayın.

Deniz yosununu serin ve içine pirinci yayın. Üzerine de sırayla yumurta, havuç, salatalık ve tavukları da ilave edin.

Ardından rulo şeklinde sarın.

Üzerine bastırarak sıkı hale gelmesini sağlayın.

Diğer deniz yosununu da ton balığı, kalanı da kimchi ile doldurup sarın.

Son olarak dilimleyerek servis edin.

Afiyet olsun....

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