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Kim o hatasız dediğin kişi açıkla! Mustafa Kemal mi yoksa başkası mı?

Eski CHP milletvekili Berhan Şimşek'in katıldığı bir canlı yayında kullandığı "İki tane hatasız insan var. Biri daha doğmadı diğeri ise öldü" şeklindeki ifadeleri kamuoyunda merak konusu oldu.

31 Temmuz 2019 Çarşamba 18:14

Habertürk'te yayınlanan 'Habertürk Gündem' programına katılan CHP 22. Dönem Milletvekili Berhan Şimşek'in kullandığı ifadeler kamuoyunda, 'Mustafa Kemal'den mi bahsediyor' yorumlarına neden oldu.

Türkiye'nin Suriye politikasının konuşulduğu programda "İki tane hatasız insan var. Biri daha doğmadı diğeri ise öldü" ifadelerini kullanan Şimşek'in kimden bahsettiği kamuoyunca merak ediliyor.

Kamuoyu cevap bekliyor

CHP'li Berhan Şimşek'in kullandığı ifadelerin ardından kamuoyu, "Mustafa Kemal'den mi bahsetti yoksa başkasından mı?" sorusunun cevabını bekliyor.

İşte Berhan Şimşek'in kullandığı o ifadeler:

Erdoğan'ın şu sözü çok doğruydu; 'Dünya 5'ten büyüktür.' Akdeniz ve S-400'e doğru dediğim gibi. Ama biz doğru olanı derken bize twit atanlar teşekkür ediyor, yanlışları söylerken... Kimse el-Hak değil kardeşim. İki tane hatasız insan var. Biri daha doğmadı diğeri ise öldü. Recep Tayyip Erdoğan da hatalı. Ben doğruları da anlatıyorum yanlışları da...

 

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Haber Tarihi: 31 Temmuz 2019 Çarşamba 18:14
  1. Berhan Şimşek
  2. CHP
  3. S-400
  4. Mustafa Kemal

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