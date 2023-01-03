Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, merakla beklenen memur ve emekli maaşlarına ilişkin açıklamada bulundu.

Enflasyon oranlarının belli olmasının aynı zamanda memur ve emekli maaşlarının da şekillenmesi anlamına geldiğini kaydeden Erdoğan, geçen yıl, enflasyondaki yükselişi dikkate alarak memur maaşlarında yüzde 87 oranında artış yaptıklarını; ayrıca gelir vergisi muafiyeti, sözleşmeliye kadro, ek gösterge gibi pek çok adımla kamu çalışanlarına ilave imkanlar sağladıklarını hatırlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklanan 2022 enflasyon oranına göre, kamu görevlileri ve emeklilerinin ocak ayından itibaren geçerli, yılın ilk yarısını kapsayan maaş artış oranının yüzde 16,48 olarak uygulanacağını, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde ise bu oranın yüzde 15,4 olarak ortaya çıktığını bildirdi.

Erdoğan, "Buradan sizlere ve tüm milletime memur, memur emeklileri ve diğer tüm emeklilerimizin maaş artış oranını yüzde 25 olarak uygulayacağımızın müjdesini vermek istiyorum. Yeni memur ve emekli maaş oranımız çalışanlarımıza, emeklilere, milletimize hayırlı olsun" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin kritik bir döneminde, şartları zorlama pahasına bu artış oranlarını milletin hizmetine sunma konusunda emeği geçenlere teşekkür etti.

Kim ne kadar maaş alacak? Öğretmen doktor hemşire 2023 maaşları ne kadar oldu?

Zam oranının açıklanmasının ardından pek çok kişi 'Kim ne kadar maaş alacak?' sorusunun cevabını araştırıyor.

Yapılan artışla birlikte en düşük memur maaşı 9 bin 104 liradan, 11 bin 380 liraya yükseldi.

Araştırma görevlisi (7/1) maaşı 15.315 TL'den 19.143 TL'ye yükseldi.

Uzman doktor (1/4) 18.861 TL'den 23.576 TL'ye çıktı.

Öğretmen (1/4) maaşı 12.281 TL'den 15.351 TL'ye çıktı.

Polis (8/1) maaşı 13.752 TY'den 17.190 TL'ye yükseldi.

Hemşire (Lisan 5/1) maaşı 11.832 TY'den 14.790 TY'ye çıktı.

Kaymakam 1/4 maaşı 27.643 TL'den 34.553 TL'ye yükseldi.