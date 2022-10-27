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Spor Kim Min Jae yeniden Türkiye'ye...
Spor

Kim Min Jae yeniden Türkiye'ye...

İtalya Ligi Serie A'da ve Şampiyonlar Ligi'nde namağlup lider konumda bulunan Napoli, 2022 Dünya Kupası arasında Antalya'ya gelecek. Napoli, Antalyaspor ile hazırlık maçı yapacak.

Yeniakit Publisher
2022-10-27 19:19:00 -
Kim Min Jae yeniden Türkiye'ye...

İtalya Ligi Serie A'da ve Şampiyonlar Ligi'nde namağlup lider konumda bulunan ve Fenerbahçeli eski oyuncu Kim Min Jae'nin takımı Napoli, 2022 Dünya Kupası arasında Antalya'ya gelecek. Napoli, Antalyaspor ile hazırlık maçı yapacak.

Geçtiğimiz gün UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. haftasında Rangers'ı 3-0 mağlup eden Napoli, Devler Arenası'ndaki namağlup ünvanını korudu. 5'te 5 yapan İtalyan kulüp, 15 puan ile grup liderliğini sürdürdü. Avrupa'daki başarısını Serie A'da da gösteren Napoli, ligde oynadığı 11 maçın 9'unu kazanırken, 2 mücadeleden beraberlikle ayrıldı. İtalya'da da namağlup olan takım, 29 puan ile zirvede yeraldı.

Akşam'a göre; sezona çok iyi başlayan Napoli, Kasım ayında Katar'da düzenlenecek 2022 FIFA Dünya Kupası için verilecek arayı değerlendirmek istedi. İtalyan kulüp, Aralık ayına kadar sürecek olan turnuva öncesi hazırlık maçı programını oluşturmaya başladı. Napoli'nin Antalya'ya gelerek kampa gireceği ve 3 özel maç yapacağı ifade edildi.

Napoli Sky yorumcusu Carlo Alvino'nun haberine göre Dünya Kupası nedeniyle verilecek arada Antalya'ya gelecek olan Napoli, Antalyaspor ile hazırlık maçı yapacak. İtalyan kulübün maç programında Antalyaspor dışında iki Premier Lig ekibi Crystal Palace ve Wolverhampton da yer alacak.

 


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