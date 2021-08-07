Kim Min-jae kimdir? Kim Min-jae Fenerbahçe'de

Son dakika transfer haberi. Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Kim Min-jae'i kadrosuna kattı. Fenerbahçe’nin yaptığı transferden sonra Kim Min-jae kim olduğu sporseverler tarafından merak konusu oldu. İşte merak edilen haberin devamı…

Kim Min-jae kimdir?

Min-jae Kim, 15 Kasım 1996'da Güney Kore'nin Tongyeong şehrinde dünyaya geldi. Kim, profesyonel kariyerine başlamadan önce Suwon Teknik Lisesi ve Yonsei Üniversitesi ile gençlik futbolu oynadı. Futbol hayatına Suwon'da başlayan Min-jae Kim, 2016'da Yonsei'ye transfer oldu. Koreli futbolcu kariyerinde 119 maça çıktı ve 3 gol, 1 asistlik performansa imza attı. Min-jae Kim 32 kez de milli takım formasını giydi ve 3 golü var. "Canavar" lakaplı Kim Min-jae, Pekin Guoan ve Güney Kore milli takımı için bir merkez-geri oynayan Güney Koreli bir profesyonel futbolcudur.