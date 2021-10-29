Kim Milyoner Olmak İster'in sunucusu hayatını kaybetti
Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının Hint versiyonunda sunuculuk yapan Puneeth Rajkumar, geçirdiği ani kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının Hint versiyonunda sunuculuk yapan 46 yaşındaki Puneeth Rajkumar, geçirdiği ani kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.
Rajkumar, spor salonundayken göğsüne ağrı girdiğini söylemesinden sonra apar topar hastaneye kaldırıldı.
Kalp krizi geçirmesi sonucu yaşamını yitiren Rajkumar'ın o sırada egzersiz yaptığı belirtildi.
Times of India’nın bildirdiğine göre, Rajkumar, bu sabah yerel saatle 11.30’da Bangalore’deki hastaneye kaldırıldı ve müdahalelere yanıt veremeyerek hayatını kaybetti.