"Kim Milyoner Olmak İster"e katılan mali müşavir matematik sorusunda elendi

Uzun yıllardır ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışması, dün akşam Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekrana geldi. Mali müşavir Emine Küp'ün performansı ise yarışmaya damga vurdu.

Yanlış hesaplama yaptı

Mali Müşavir olan Emine Küp, üçüncü soru olan 3 bin TL'ye kadar ilerledi. Küp'e "2222'ye hangi sayı eklenirse sonuç 3000 olur?" sorusu soruldu. Kısıtlı bir sürede yarıştığı için heyecanına yenik düşen yarışmacı yanlış hesaplama yaparak "888" cevabını verdi.

"Kınamayın başınıza gelir"

Yanlış cevap vermesine çok şaşıran Emine Küp, "Ay inanmıyorum ya. Rakamlarla aram iyidir ama olmadı. Kınamayın başınıza gelir. Yarışmada olmak çok güzel. Her şey için çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.