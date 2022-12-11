Kim Milyoner Olmak İster'de tarihi gün! Batu Alıcı kararını verdi
Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyonluk soruya kadar gelen, Batu Alıcı, yarışmadan çekilme kararı aldı. Böylece 400 bin TL'ye razı oldu.
Kim Milyoner Olmak İster'de heyecan fırtınası yaşandı. Geçe hafta 400 bin TL'lik soruyu açtıran Batu Alıcı bu hafta 1 Milyon TL değerindeki soru için yarıştı.
ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster'de geçen hafta yarışmaya katılan 20 yaşındaki Batu Alıcı bu hafta 1 Milyon TL değerindeki soru için yarıştı.
SORU: Hangisi "Dede Korkut Hikâyeleri"ndeki karakterlerden biri değildir?'
A: Bala Hatun
B: Banu Çiçek
C: Bamsı Beyrek
D: Bayındır Han
Batu Alıcı, 400 bin TL'nin sahibi oldu
Doğru cevap olan Bala Hatun şıkkını bilemeyen yarışmacı Batu Alıcı yarışmadan çekildi. Alıcı 400 bin TL'lik ödülün sahibi oldu.