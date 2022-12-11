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Medya Kim Milyoner Olmak İster'de tarihi gün! Batu Alıcı kararını verdi
Medya

Kim Milyoner Olmak İster'de tarihi gün! Batu Alıcı kararını verdi

Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyonluk soruya kadar gelen, Batu Alıcı, yarışmadan çekilme kararı aldı. Böylece 400 bin TL'ye razı oldu.

Yeniakit Publisher
2022-12-11 23:02:00 - 2022-12-11 23:14:57

Kim Milyoner Olmak İster'de heyecan fırtınası yaşandı. Geçe hafta 400 bin TL'lik soruyu açtıran Batu Alıcı bu hafta 1 Milyon TL değerindeki soru için yarıştı.


ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster'de geçen hafta yarışmaya katılan 20 yaşındaki Batu Alıcı bu hafta 1 Milyon TL değerindeki soru için yarıştı.

SORU: Hangisi "Dede Korkut Hikâyeleri"ndeki karakterlerden biri değildir?'

A: Bala Hatun
B: Banu Çiçek
C: Bamsı Beyrek
D: Bayındır Han

Batu Alıcı, 400 bin TL'nin sahibi oldu

Doğru cevap olan Bala Hatun şıkkını bilemeyen yarışmacı Batu Alıcı yarışmadan çekildi. Alıcı 400 bin TL'lik ödülün sahibi oldu.

Kim Milyoner Olmak İster'de inanılmaz anlar
Kim Milyoner Olmak İster'de inanılmaz anlar

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Kim Milyoner Olmak İster'de inanılmaz anlar

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1 milyonluk soru açıldı! İşte Kim Milyoner Olmak İsterdeki 1 milyon liralık soru ve cevabı

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1 milyonluk soru açıldı! İşte Kim Milyoner Olmak İsterdeki 1 milyon liralık soru ve cevabı

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