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Medya Kim Milyoner Olmak İster’de şaşırtan anlar! Yok artık daha neler...
Medya

Kim Milyoner Olmak İster’de şaşırtan anlar! Yok artık daha neler...

Kenan İmirzalıoğlu'nun başarılı sunumuyla atv ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışması, yeni bölümü ile yine izleyicisini ekranları başına kilitledi. Milyoner'in yayınlanan son bölümünde yarışmaya katılan yarışmacı, başarılı bir performans sergiledi. Yarışmacı, karşısına çıkan 50 bin TL değerindeki soruda 'Hangi sayıyı harflerle yazabilmek için Türk alfabesindeki tüm sesli harfleri kullanmak gerekir?' sorusu çıktı. Yarışmacı, sesli harfleri karıştırınca ilginç anlar yaşandı.

Yeniakit Publisher
2022-07-30 12:30:00 -
Kim Milyoner Olmak İster’de şaşırtan anlar! Yok artık daha neler...

Kenan İmirzalıoğlu'nun başarılı sunumuyla atv ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışması, yeni bölümü ile yine izleyicisini ekranları başına kilitledi. Milyoner'in yayınlanan son bölümünde yarışmaya katılan yarışmacı, başarılı bir performans sergiledi. Yarışmacı, karşısına çıkan 50 bin TL değerindeki soruda 'Hangi sayıyı harflerle yazabilmek için Türk alfabesindeki tüm sesli harfleri kullanmak gerekir?' sorusu çıktı. Yarışmacı, sesli harfleri karıştırınca ilginç anlar yaşandı.
ATV'nin reyting rekortmeni programı 'Kim Milyoner Olmak İster', haftada iki gün izleyicilerin karşısına çıkıyor.

EKRAN BAŞINDAKİLER ÇILDIRDI!

Başarılı bir performans sergileyen yarışmacılar, izleyicilerin büyük beğenisini kazandı.

Yarışmaya katılan Sinem Ayanoğlu isimli yarışmacı, başarılı bir performans sergiledi ve ikinci baraj sorusuna kadar geldi.

Yarışmacı, karşısına çıkan 50 bin TL değerindeki sekizinci soruda heyecanlandı.

SESLİ HARFLERİ KARIŞTIRDI!

Yarışmacı, sesli harfleri karıştırınca ilginç anlar yaşandı.


ÇİFT JOKER HAKKINDA DA DOĞRU CEVABI BİLEMEDİ!

İkinci hakkında da yanılan yarışmacı, yarışmadan elendi. Doğru cevap olan 'A' şıkkını bilemeyen yarışmacı yarışmadan 30 Bin TL alarak yarışmaya veda etti.

 


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