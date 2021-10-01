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Medya Kim Milyoner Olmak İster'de olay anlar! İlk soruda veda etti... Cevaba şaştı kaldı
Medya

Kim Milyoner Olmak İster'de olay anlar! İlk soruda veda etti... Cevaba şaştı kaldı

ATV'nin sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan bir sorunun cevabı büyük merak uyandırdı.

Yeniakit Publisher
2021-10-01 17:10:00 -
Kim Milyoner Olmak İster'de olay anlar! İlk soruda veda etti... Cevaba şaştı kaldı

Yıllardır ekranların en sevilen yarışmalarından biri olarak seyircilerin karşısına çıkan Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan "Günümüzde miladi takvimdeki aylara verilen Türkçe adlardan kaçıncısının son harfi aynı zamanda Türkçe alfabenin de son harfidir?" sorusunun cevabı herkes tarafından merak edildi. İşte yarışmacıya zor anlar yaşatan o sorunun cevabı...

ATV ekranlarının en sevilen bilgi yarışmalarından "Kim Milyoner Olmak İster" dikkat çeken sorularıyla yarışmacıların genel kültür bilgisini ölçmeye devam ediyor.

Hem bilgilendiren hem de eğlendiren yarışmada sorulan "Günümüzde miladi takvimdeki aylara verilen Türkçe adlardan kaçıncısının son harfi aynı zamanda Türkçe alfabenin de son harfidir?" sorusu izleyicilerde büyük merak uyandırdı.

Yarışmacının kafasını karıştıran sorunun cevabını herkes internette araştırmaya başladı. İşte herkes tarafından ilgi gören "Günümüzde miladi takvimdeki aylara verilen Türkçe adlardan kaçıncısının son harfi aynı zamanda Türkçe alfabenin de son harfidir?" sorusunun cevabı şöyle;

Yasemin

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