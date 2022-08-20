Kim Milyoner Olmak İster'de mafya şaşkınlığı! Kenan İmirzalıoğlu inanamadı

18 yaşından beri dünyayı gezen 33 yaşındaki Cumali Miçooğulları, Kim Milyoner Olmak İster'e Hatay’dan katıldı. 67 farklı ülkeyi gezen Cumali, seyahat anılarından oluşan iki kitap yazdı. Otellerde çalışırken yabancı insanlardan etkilenen Cumali, seyahat yolculuğunun bu şekilde başladığını ifade etti. Cumali, Lübnan’dan çıkıp Ürdün’e geçtiği sırada otostopla bir uyuşturucu mafyası aracına bindiğini ve yaşadıklarını anlattı.

Cumali, 19 yaşında ailesine Şam Üniversitesi’nde Arkeolojiyle ilgili bir sempozyuma katılacağını söyleyerek seyahate çıktı. Üç aylık bir seyahat planı yapan Cumali, otostop yaparak yolculuk yapmayı düşündü. Lübnan’dan çıkıp Ürdün’e geçtiği sırada bir uyuşturucu mafyası aracına bindiğini söyledi. Altı aydır polis ekiplerinin bu mafyayla ilgili istihbarat çalışmaları yaptığını belirten Cumali, operasyonda gözaltına alındı. İki gün boyunca nezarethanede kalan Cumali’nin başına gelenler serbest bırakılınca da bitmedi.

Polislerin serbest bırakmasının ardından bu sefer de mafya üyeleri tarafından kaçırıldığını anlattı. Cumali kaçırıldığı süreçte sıkıntılı zamanlar geçirdiğini söyledi. Yarışmacı, “Önce beni onlardan zannedip, hapse attılar. Suçsuz olduğum anlaşılınca beni bıraktılar. Bu sefer mafyanın üyeleri ben kaçırıyor, onları haber ettiğimi düşünüp” dedi. Polisler tarafından kurtarılan Cumali, olaydan sonra Mısır’a gittiğini söyledi.